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Подразделение BMW M представило первый кроссовер в истории: 750 сил и гигантские «ноздри»

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Дмитрий Елизаров

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M-подразделение компании BMW рассекретило вседорожник под названием XM — первую модель подобного класса, разработанную силами самого подразделения. Суперкроссовер получил гибридную силовую установку и необычную внешность с гипертрофированной радиаторной решёткой. BMW XM дебютировал как концепт, однако серийное производство аналогичной модели стартует уже в конце следующего года.

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  • Помимо массивной решётки радиатора с контурной подсветкой BMW XM отличается ещё и агрессивным бампером, обилием граней и складок на кузове и необычно угловатым для актуальных BMW силуэтом. Кроссовер снабдили нарочито компактной светодиодной оптикой, а линии, заданные рельефом капота, продолжают выпуклости на крыше. Кроме того, BMW XM получил ряд визуальных отсылок к первой собственной модели M-подразделения — суперкару M1. Это, к примеру, выгравированные лазером по углам заднего стекла логотипы марки.
  • Интерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и салоны последних новинок марки — в частности, здесь присутствует тот же большой изогнутый дисплей. При этом в отделке салона использованы нехарактерные материалы: упоминаются, к примеру, углеродное волокно, текстурированное медными нитями, и винтажная кожа.
  • При этом в задней части салона концепта, которую назвали M Lounge, кожи используется значительно меньше: сплошной диван с двумя независимыми вставками, играющими роль спинок, отделан преимущественно бархатом.
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  • Бортовая медиасистема получила новый стиль оформления и два дополнительных режима работы — в них отображаются нюансы функционирования силовой установки в гибридном и сугубо электрическом вариантах.
  • BMW XM оснащён гибридным приводом на базе восьмицилиндрового мотора: V8 вместе с электрической составляющей развивают 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея позволяет проехать без задействования ДВС до 80 километров. Прочие технические характеристики не указываются.

В BMW заявили, что концепт XM должен давать представление об облике будущих премиальных моделей компании. Таким образом, не исключено, что ближайшие новинки бренда (например, новый седан 7 серии) переймут у концепта основные стилистические решения — в том числе и решётку радиатора. Сам же BMW XM встанет на конвейер завода компании в американском Спартанберге ближе к концу следующего года. Эксклюзивная модель BMW M будет продаваться только с гибридной силовой установкой.

Ну, как вам новый стиль BMW?

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