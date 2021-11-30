Подразделение BMW M представило первый кроссовер в истории: 750 сил и гигантские «ноздри»

Бортовая медиасистема получила новый стиль оформления и два дополнительных режима работы — в них отображаются нюансы функционирования силовой установки в гибридном и сугубо электрическом вариантах.

BMW XM оснащён гибридным приводом на базе восьмицилиндрового мотора: V8 вместе с электрической составляющей развивают 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея позволяет проехать без задействования ДВС до 80 километров. Прочие технические характеристики не указываются.

В BMW заявили, что концепт XM должен давать представление об облике будущих премиальных моделей компании. Таким образом, не исключено, что ближайшие новинки бренда (например, новый седан 7 серии) переймут у концепта основные стилистические решения — в том числе и решётку радиатора. Сам же BMW XM встанет на конвейер завода компании в американском Спартанберге ближе к концу следующего года. Эксклюзивная модель BMW M будет продаваться только с гибридной силовой установкой.