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BMW M отметит 50-летие особой эмблемой и цветами кузова

Новости

Кирилл Малышев

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В мае 2022 года подразделению BMW M исполнится 50 лет. Праздновать начали заранее и уже раскрыли несколько фишек, которые станут доступны покупателям новых баварских «эмок» в следующем году, пишет Carscoops.

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  • С января на полноценные М-версии BMW и машины с пакетом M Sport начнут устанавливать лимитированные эмблемы. Они представляют собой уменьшенный логотип марки в окружении голубого, синего и красного полукругов на белом фоне. Эти цвета являются фирменными для отделения BMW M.
  • Эмблемы будут устанавливаться на кузов спереди и сзади, а также на колпачки колёсных ступиц. Машины с ними начнут производить в марте.
  • Также М-машины станут доступны в 50 новых оттенках кузова. Они послужат отсылками к значимым для BMW M цветам прошлых лет. Среди прочих в палитре появятся Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red, and Frozen Marina Bay Blue.

Одной из ближайших новинок М-подразделения станет большой кроссовер BMW XM. Официально его представят через несколько дней. Машина будет первой моделью, которая предстанет исключительно в М-версии. Ей прочат гибридную силовую установку мощностью 750 сил.

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