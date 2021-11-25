BMW M отметит 50-летие особой эмблемой и цветами кузова

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BMW готовит гибридный прототип, с которым может вернуться в Ле-Ман
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В мае 2022 года подразделению BMW M исполнится 50 лет. Праздновать начали заранее и уже раскрыли несколько фишек, которые станут доступны покупателям новых баварских «эмок» в следующем году, пишет Carscoops.
Одной из ближайших новинок М-подразделения станет большой кроссовер BMW XM. Официально его представят через несколько дней. Машина будет первой моделью, которая предстанет исключительно в М-версии. Ей прочат гибридную силовую установку мощностью 750 сил.