Оставить коммент

Очень редкий Civic Type R пытаются продать — но он полностью сгорел

BMW M готовит уникальный спорткар в честь своего 50-летия

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

В 2022 году спортивное подразделение BMW M может выпустить очень ограниченным тиражом некий уникальный спорткар. Об этом пишет BMW Blog, объясняя это предположение 50-летним юбилеем, который подразделение будет отмечать в следующем году. Однако по поводу того, каким окажется этот спорткар, приводится несколько версий.

1/3
  • Издание пишет, ссылаясь на сведения одного из пользователей, что в BMW M готовят особую лимитированную версию купе M4. Она должна получить как минимум облегчённый кузов и механическую коробку передач, а также форсированный до 550 л.с. двигатель.
  • Инсайдеры преполагают, что такая BMW M4 будет производиться всего несколько месяцев (общий тираж не превысит 1000 экземпляров) и появится в ноябре следующего года.
  • По другой гипотезе, в честь 50-летия BMW M может разработать и сделать серийным некий полностью оригинальный автомобиль. Издание Motor1 предполагает, что производитель уже начал тестировать платформу для него, которая спрятана под кузовом купе BMW 8 серии — шпионы заметили прототип во время испытаний на Нюрбургринге. Внимание он привлёк необычным красным оформлением радиаторной решётки и головной оптики.

Среди других новинок, которые BMW M может запланировать на следующий год, ранее назывались, к примеру, серийная версия концептуального кроссовера XM и «заряженная» версия электровседорожника iX, которая должна получить обозначение M60. Её баварцы рассчитывают представить уже в январе на выставке потребительской электроники CES. Также в 2022 году линейку BMW M должна пополнить первая в истории серийная версия модели M3 в кузове универсал: некоторое время назад эту новинку BMW пообещала официально.

Ждёте новинок от BMW M?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я