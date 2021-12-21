BMW M готовит уникальный спорткар в честь своего 50-летия

Издание пишет, ссылаясь на сведения одного из пользователей, что в BMW M готовят особую лимитированную версию купе M4. Она должна получить как минимум облегчённый кузов и механическую коробку передач, а также форсированный до 550 л.с. двигатель.

Инсайдеры преполагают, что такая BMW M4 будет производиться всего несколько месяцев (общий тираж не превысит 1000 экземпляров) и появится в ноябре следующего года.

По другой гипотезе, в честь 50-летия BMW M может разработать и сделать серийным некий полностью оригинальный автомобиль. Издание Motor1 предполагает, что производитель уже начал тестировать платформу для него, которая спрятана под кузовом купе BMW 8 серии — шпионы заметили прототип во время испытаний на Нюрбургринге. Внимание он привлёк необычным красным оформлением радиаторной решётки и головной оптики.

Среди других новинок, которые BMW M может запланировать на следующий год, ранее назывались, к примеру, серийная версия концептуального кроссовера XM и «заряженная» версия электровседорожника iX, которая должна получить обозначение M60. Её баварцы рассчитывают представить уже в январе на выставке потребительской электроники CES. Также в 2022 году линейку BMW M должна пополнить первая в истории серийная версия модели M3 в кузове универсал: некоторое время назад эту новинку BMW пообещала официально.