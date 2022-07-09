BMW, которая напугала Mercedes-Benz: все таланты 7 серии с мотором V16
Михаил Медведев
В истории фирмы из Мюнхена множество великолепных моделей и славных гоночных побед. Но самый-самый BMW так и остался прототипом. Его потенциал завораживал, но, увы, остался нереализованным. В рубрике «Старые, но не бесполезные» сегодня гостит «Золотая рыбка» — так в конце 1980-х называлась уникальная «семёрка» с уникальным 16-цилиндровым мотором.
Историки называют Бородинское сражение поворотным моментом Отечественной войны 1812 года. Почти таким же судьбоносным оказался дебют BMW 7 серии в кузове E32. Представительский седан, который вышел на рынок в 1986-м, сразу поделил эпоху противостояния BMW и Mercedes-Benz на «до» и «после».
Правильнее сказать, что вплоть до этого момента, по мнению «мерседесовцев», и не было никакого противостояния. В Штутгарте откровенно смотрели на конкурентов из Мюнхена сквозь пальцы. Только после премьеры Е32 в Mercedes-Benz осознали, что напрасно недооценивали баварцев.
Тогда, во второй половине 1980-х новая «семёрка» срывала аплодисменты от журналистов и экспертов. Пресса восторгалась не только самой машиной, но и первым в истории послевоенной Германии серийным мотором V12. Двигатель серии M70 появился под капотом флагманской BMW 750i в 1987-м и заставил штутгартских инженеров второпях разрабатывать свой ответ. Хотя изначально мотор V12 для S-класса поколения W140 вообще не входил в число приоритетных задач.
Будто упиваясь победой над соседями, в Мюнхене не остановились на достигнутом и затеяли ещё один амбициозный проект.
Всё начиналась не совсем серьёзно. Не шутка, конечно, но больше эксперимент, чем проект с реальными серийными перспективами. Инженеры BMW решили удариться в крайности и на практике проверить возможности масштабирования двигателей. Так родилось сразу два проекта. Один из них предусматривал установку под капот 7 серии бензинового трёхцилиндрового мотора рабочим объёмом всего полтора литра.
Неудивительно, что об этом эксперименте сегодня никто не хочет вспоминать. Ведь другая крайность выглядела куда более интригующей — речь шла об установке под капот E32 16-цилиндрового мотора!
Проект получил внутреннее имя Goldfish — «Золотая рыбка». Немцы посчитали, что огромные воздухозаборники в задней части кузова напоминают жабры обитателей аквариума. Хотя на наш взгляд BMW c мотором V16 куда лучше подходит другое, и более привычное отечественному слуху прозвище – ушастый.
«Жабры» или «уши», кому как нравится, на седане появились не просто так. Даже в достаточно просторном подкапотном пространстве 7 серии не хватало места для мотора V16. Немецкие инженеры добавили к 12-цилиндровому двигателю M70 ещё четыре цилиндра и на старой жилплощади этому исполину было тесно.
Всю систему охлаждения пришлось перенести в багажник. Огромные композитные «жабры»/«уши» — это лёгкие «Золотой рыбки». Они требовались для доступа нужного количества воздуха. По факту, в трюме не осталось места ни для чего, кроме элементов системы охлаждения. Ведь кучу пространства съедал дуэт радиаторов с массивными крыльчатками вентиляторов!
При взгляде на заднюю часть кузова внимательный взгляд отмечает и усечённые фонари. Всё из-за широкой вентиляционной решётки, которая помогала «рыбке» избавляться от горячего воздуха. Эстетики такое решение автомобилю, конечно, не добавило. Но есть в мире вещи и поважнее, чем просто красота.
Старания мюнхенских мотористов не пропали зря. В итоге с 6,7-литрового рабочего объёма мотора V16 удалось снять 408 л.с. Максимальный крутящий момент составлял 625 Нм. По нынешним временам звучит быть может и не очень впечатляюще: избалованные турбонаддувами, компрессорами, гибридными силовыми установками и электромоторами, современные суперкары оперируют как минимум вдвое большей мощностью.
Но для конца 1980-х более 400 сил, снятых с атмосферного двигателя — это очень-очень много. Стандартный BMW 750i, например, развивал 300 л.с. Получается, на треть увеличенное число цилиндров позволило повысить отдачу тоже ровно на треть. Красивые цифры!
«Золотая рыбка» впечатляла не только на динамометрическом стенде. Автомобиль был полностью работоспособен и умел очень быстро ездить. Потолок скорости — почти 300 км/ч, разгон до сотни — меньше шести секунд. Всё это не в последнюю очередь благодаря 6-ступенчатой механической коробке передач. Да-да, скорости на «Золотой рыбке» переключались вручную! «Автоматы» тех лет просто не переваривали такую лавину крутящего момента.
Проект Goldfish задумывался как эксперимент — показательная демонстрация силы. Никто даже не заикался о серийном производстве. Не думаем, что представительский седан с огромной мощностью, ручной коробкой передач и совсем без багажника имел шансы стать популярным. Цена и сервисные расходы полностью оправдали бы название — для владельца эта машина стала бы на вес золота.
Но другой цели в Мюнхене добились точно: испугавшись конкурентов, Mercedes-Benz не только ускорил разработку собственного V12 (М120), но даже попытался построить ещё и 16-цилиндровую версию этого мотора. Дальше заводских прототипов этот двигатель, правда, не продвинулся.
Сегодня на вопрос «почему вы всё-таки не решились на серийный выпуск автомобилей с V16?», представители BMW скромно отвечают, мол, просто не хотели развязывать гонку вооружений. Звучит разумно, конечно. С другой стороны, как было бы интересно оказаться в мире, где топовые версии S-класса и 7 серии соревнуются в мощности своих шестнадцати, а может и 20-цилиндровых моторов! Вот на такую параллельную реальность мы бы с удовольствием поглядели.