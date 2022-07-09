BMW, которая напугала Mercedes-Benz: все таланты 7 серии с мотором V16

Историки называют Бородинское сражение поворотным моментом Отечественной войны 1812 года. Почти таким же судьбоносным оказался дебют BMW 7 серии в кузове E32. Представительский седан, который вышел на рынок в 1986-м, сразу поделил эпоху противостояния BMW и Mercedes-Benz на «до» и «после».

Правильнее сказать, что вплоть до этого момента, по мнению «мерседесовцев», и не было никакого противостояния. В Штутгарте откровенно смотрели на конкурентов из Мюнхена сквозь пальцы. Только после премьеры Е32 в Mercedes-Benz осознали, что напрасно недооценивали баварцев.