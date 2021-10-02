BMW «из будущего» продадут на аукционе: его пробег — меньше 20 километров

Представленный автомобиль был выпущен в 1991 году и является одним из последних в тираже из 8 тысяч машин. Эксклюзивности добавляет цвет: лишь 228 родстеров были окрашены в такой же колер Magic Violet.

Официальный пробег автомобиля составляет 16 километров: по дорогам общего пользования он никогда не ездил, а километраж намотал на предпродажных тестах и перемещениях до платформы автовоза. Несмотря на фактическое отсутствие эксплуатации, автомобиль регулярно обслуживали с плановой заменой всех жидкостей. За убираемые в пороги двери новому владельцу беспокоиться тоже не придётся: резиновые уплотнители заменены.

Этот экземпляр BMW Z1 был приобретён в 1991 году, однако на учёт встал лишь в 1996‑м, так как владелец долго использовал его в качестве выставочного экспоната в своём офисе. Собственно, только этот владелец в документах машины и значится. Все чеки и сопроводительная документация у лота тоже имеются.

Модель Z1 (Z — от немецкого Zukunft, «будущее») дебютировала в 1986 году в качестве концепт-кара, а год спустя обрела серийный вид. Технически родстер аналогичен BMW 325i в кузове Е30, от которой унаследовал и 170-сильный шести­цилиндровый двигатель М20, и трансмиссию, и компоненты подвески. За счёт «экзо­скелетного» кузова, а также кузовных панелей из пластика модель Z1 обладала скромной массой (1250 кило­граммов) и неплохими по меркам времени динамическими характери­стиками: разгон до 100 километров в час занимал около 8 секунд, а максимальная скорость составляла 225 километров в час.

Редкий BMW фиолетового цвета можно купить не только в Бельгии, но и в Японии: для местного рынка недавно была представлена ограниченная серия BMW X7 , состоящая всего из трёх экземпляров.