Необычный гид по ВАЗ-2108, наказание за пересечение разделительной линии и очень злой пикап Toyota. Главное за день

BMW «из будущего» продадут на аукционе: его пробег — меньше 20 километров
Новости

Алексей Олефиренко

На торгах Knokke-Heist, которые пройдут 10 октября в Бельгии, аукционный дом Bonhams выставит уникальный лот — родстер BMW Z1, у которого практически нет пробега. Согласно информации на сайте Bonhams, автомобиль продаётся без минимального резерва, а его ориентировочная стоимость составляет 90–120 тысяч евро (7,6–10,2 миллиона рублей).

1/21
  • Представленный автомобиль был выпущен в 1991 году и является одним из последних в тираже из 8 тысяч машин. Эксклюзивности добавляет цвет: лишь 228 родстеров были окрашены в такой же колер Magic Violet.
  • Официальный пробег автомобиля составляет 16 километров: по дорогам общего пользования он никогда не ездил, а километраж намотал на предпродажных тестах и перемещениях до платформы автовоза. Несмотря на фактическое отсутствие эксплуатации, автомобиль регулярно обслуживали с плановой заменой всех жидкостей. За убираемые в пороги двери новому владельцу беспокоиться тоже не придётся: резиновые уплотнители заменены.
  • Этот экземпляр BMW Z1 был приобретён в 1991 году, однако на учёт  встал лишь в 1996‑м, так как владелец долго использовал его в качестве выставочного экспоната в своём офисе. Собственно, только этот владелец в документах машины и значится. Все чеки и сопроводительная документация у лота тоже имеются.
  • Модель Z1 (Z — от немецкого Zukunft, «будущее») дебютировала в 1986 году в качестве концепт-кара, а год спустя обрела серийный вид. Технически родстер аналогичен BMW 325i в кузове Е30, от которой унаследовал и 170-сильный шести­цилиндровый двигатель М20, и трансмиссию, и компоненты подвески. За счёт «экзо­скелетного» кузова, а также кузовных панелей из пластика модель Z1 обладала скромной массой (1250 кило­граммов) и неплохими по меркам времени динамическими характери­стиками: разгон до 100 километров в час занимал около 8 секунд, а максимальная скорость составляла 225 километров в час.

Редкий BMW фиолетового цвета можно купить не только в Бельгии, но и в Японии: для местного рынка недавно была представлена ограниченная серия BMW X7, состоящая всего из трёх экземпляров.

Достигнет Z1 ориентировочной стоимости?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании