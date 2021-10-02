BMW «из будущего» продадут на аукционе: его пробег — меньше 20 километров

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Редкий BMW без «ноздрей», который мало кто видел, не смогли продать с аукциона
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Алексей Олефиренко
На торгах Knokke-Heist, которые пройдут 10 октября в Бельгии, аукционный дом Bonhams выставит уникальный лот — родстер BMW Z1, у которого практически нет пробега. Согласно информации на сайте Bonhams, автомобиль продаётся без минимального резерва, а его ориентировочная стоимость составляет 90–120 тысяч евро (7,6–10,2 миллиона рублей).
Редкий BMW фиолетового цвета можно купить не только в Бельгии, но и в Японии: для местного рынка недавно была представлена ограниченная серия BMW X7, состоящая всего из трёх экземпляров.