Перегонщики начали предлагать в России большой электрокроссовер BMW iX: цена, подробности оснащения

На Авто.ру появилось объявление о продаже электровседорожника BMW iX: автомобиль предлагают привезти под заказ из Германии в течение месяца. При этом кроссовер с базовой силовой установкой оценили в 9 722 018 рублей, то есть 116 тысяч евро. В Германии такая модель стоит от 77 300 евро, но разница в цене может объясняться большим числом дополнительных опций. BMW iX скоро появится и в Росии, причём двухмоторная версия будет стоить от 8,5 миллиона рублей.