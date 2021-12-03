Оставить коммент

На аукционе продают редкий 15-летний спорткар от Spyker, который проехал всего 5 тысячи километров

Перегонщики начали предлагать в России большой электрокроссовер BMW iX: цена, подробности оснащения

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

На Авто.ру появилось объявление о продаже электровседорожника BMW iX: автомобиль предлагают привезти под заказ из Германии в течение месяца. При этом кроссовер с базовой силовой установкой оценили в 9 722 018 рублей, то есть 116 тысяч евро. В Германии такая модель стоит от 77 300 евро, но разница в цене может объясняться большим числом дополнительных опций. BMW iX скоро появится и в Росии, причём двухмоторная версия будет стоить от 8,5 миллиона рублей.

1/7
  • На продажу выставлена модификация BMW iX Suite Sport — это топовая линия исполнения электрокроссовера плюс спортпакет. Вседорожник оснащён, к примеру, лазерными фарами, 22-дюймовыми колёсными дисками, пневмоподвеской и панорамной крышей, а в салоне установлены развитая медиасистема с навигационными онлайн-сервисами и акустика Harman/Kardon. Подогревами оснащены даже подлокотники.
  • Этот BMW iX укомплектован единственным электромотором, развивающим 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,1 секунды. Более дорогой альтернативной силовой установкой служат два двигателя с совокупной отдачей 523 л.с. и 765 Нм — официально в России будут продаваться только такие BMW iX.
  • Продавец уверяет, что немецкий электровседорожник не облагается налогом на роскошь (его пока нет в списке), а также в ряде регионов не подлежит транспортному налогу. Кроме того, BMW iX в Москве можно заряжать и парковать бесплатно.

Приём предварительных заказов на BMW iX в России уже открыт, но когда именно у российских дилеров появятся «живые» машины, пока неизвестно: производство вседорожника на заводе в Дингольфинге стартовало только в ноябре.

Переплатить и получить эксклюзив или подождать, но сэкономить?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я