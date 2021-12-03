Перегонщики начали предлагать в России большой электрокроссовер BMW iX: цена, подробности оснащения

На Авто.ру появилось объявление о продаже электровседорожника BMW iX: автомобиль предлагают привезти под заказ из Германии в течение месяца. При этом кроссовер с базовой силовой установкой оценили в 9 722 018 рублей, то есть 116 тысяч евро. В Германии такая модель стоит от 77 300 евро, но разница в цене может объясняться большим числом дополнительных опций. BMW iX скоро появится и в Росии, причём двухмоторная версия будет стоить от 8,5 миллиона рублей.
- На продажу выставлена модификация BMW iX Suite Sport — это топовая линия исполнения электрокроссовера плюс спортпакет. Вседорожник оснащён, к примеру, лазерными фарами, 22-дюймовыми колёсными дисками, пневмоподвеской и панорамной крышей, а в салоне установлены развитая медиасистема с навигационными онлайн-сервисами и акустика Harman/Kardon. Подогревами оснащены даже подлокотники.
- Этот BMW iX укомплектован единственным электромотором, развивающим 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,1 секунды. Более дорогой альтернативной силовой установкой служат два двигателя с совокупной отдачей 523 л.с. и 765 Нм — официально в России будут продаваться только такие BMW iX.
- Продавец уверяет, что немецкий электровседорожник не облагается налогом на роскошь (его пока нет в списке), а также в ряде регионов не подлежит транспортному налогу. Кроме того, BMW iX в Москве можно заряжать и парковать бесплатно.
Приём предварительных заказов на BMW iX в России уже открыт, но когда именно у российских дилеров появятся «живые» машины, пока неизвестно: производство вседорожника на заводе в Дингольфинге стартовало только в ноябре.