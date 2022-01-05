BMW iX, меняющий цвет кузова, показали на видео

Компания BMW ранее заявляла об отказе от участия в выставке CES в Лас-Вегасе, объяснив это опасностью коронавируса. Однако судя по публикации в аккаунте Out of Spec Studios в твиттере, один демокар баварцы всё же продемонстрировали. Это BMW iX, оснащённый ранее анонсированной системой изменения цвета кузова.
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022
- Официально о новой технологии BMW пока не сообщала ничего. Насколько можно судить по видео, кузов вседорожника действительно меняет цвет, причём, как и было ранее заявлено, по нажатию одной кнопки.
- Хорошо заметно, что смена цвета может происходить разными темпами и на разных участках поверхностей. Сначала BMW iX менее чем за секунду становится из тёмно-серого белым, после чего по его кузову начинают перетекать плавные градиенты между теми же оттенками.
Единственная пока премьера BMW в наступившем году — это заряженная модификация кроссовера iX, которая названа M60. Вседорожник получил два электромотора мощностью 619 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. В России новинка появится во втором квартале нынешнего года.