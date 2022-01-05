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Sony представила второй электрокар: это кроссовер

BMW iX, меняющий цвет кузова, показали на видео

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW ранее заявляла об отказе от участия в выставке CES в Лас-Вегасе, объяснив это опасностью коронавируса. Однако судя по публикации в аккаунте Out of Spec Studios в твиттере, один демокар баварцы всё же продемонстрировали. Это BMW iX, оснащённый ранее анонсированной системой изменения цвета кузова.

  • Официально о новой технологии BMW пока не сообщала ничего. Насколько можно судить по видео, кузов вседорожника действительно меняет цвет, причём, как и было ранее заявлено, по нажатию одной кнопки.
  • Хорошо заметно, что смена цвета может происходить разными темпами и на разных участках поверхностей. Сначала BMW iX менее чем за секунду становится из тёмно-серого белым, после чего по его кузову начинают перетекать плавные градиенты между теми же оттенками.

Единственная пока премьера BMW в наступившем году — это заряженная модификация кроссовера iX, которая названа M60. Вседорожник получил два электромотора мощностью 619 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. В России новинка появится во втором квартале нынешнего года.

Пригодилась бы вам такая технология?

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