BMW iX, меняющий цвет кузова, показали на видео

Компания BMW ранее заявляла об отказе от участия в выставке CES в Лас-Вегасе, объяснив это опасностью коронавируса. Однако судя по публикации в аккаунте Out of Spec Studios в твиттере, один демокар баварцы всё же продемонстрировали. Это BMW iX, оснащённый ранее анонсированной системой изменения цвета кузова.