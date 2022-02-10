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BMW iX, который ждут в России, прошёл «лосиный тест» хуже Ioniq 5

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Дмитрий Елизаров

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Испанское издание km77 опубликовало очередной видеоотчёт об испытаниях на манёвр уклонения от внезапно возникшего препятствия — так называемом «лосином тесте». На этот раз эксперты испытывали большой электрокроссовер BMW iX, лучшей скоростью которого на манёвре оказались 74 км/ч. Результаты лучше этого ранее демонстрировали, к примеру, соплатформенные Ioniq 5 и Kia EV6, а также вседорожник Tesla Model Y.

  • Самый первый испытательный заезд был проведён со скоростью входа на траекторию 80 км/ч: тест-пилот на этот момент не знал специфики реакций кроссовера. Ограждение из конусов BMW iX зацепил ещё на первом повороте, при этом позже пилот понял, что не сможет вписаться в траекторию и завершать манёвр не стал.
  • Добившись чистого прохождения коридора на скорости 74 км/ч испытатели попытались её улучшить, однако удержать кроссовер на траектории так и не удалось. Эксперты отмечают при этом, что реакции BMW iX никогда не были настораживающими либо опасными: относительно низкую скорость, полученную в ходе теста, они связывают с высокой массой. По их мнению, более 2,5 тонн «полётного веса» создают инерцию, с которой просто не справляются заводские шины.
  • В тестах участвовал BMW iX в исполнении xDrive40 с 326-сильной силовой установкой на 21-дюймовых колёсных дисках, на которые были надеты шины Pirelli PZero Elect. В Россию BMW iX будет поставляться в двух полноприводных модификациях. Это xDrive50, чьи моторы развивают 523 л.с., и 619-сильный iX M60. Цена — от 8,5 миллионов рублей.

Последним электрокроссовером, о чьих испытаниях стало известно, оказался Ioniq 5. Он смог преодолеть «лосиный тест» на скорости 80 км/ч, тогда как результат соплатформенного Kia EV6 — на 2 км/ч хуже. Одним из аутсайдеров этого теста среди электрокаров считается Skoda Enyaq iV с показателем 67 км/ч.

Всё логично, верно?

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