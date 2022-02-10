BMW iX, который ждут в России, прошёл «лосиный тест» хуже Ioniq 5

Испанское издание km77 опубликовало очередной видеоотчёт об испытаниях на манёвр уклонения от внезапно возникшего препятствия — так называемом «лосином тесте». На этот раз эксперты испытывали большой электрокроссовер BMW iX, лучшей скоростью которого на манёвре оказались 74 км/ч. Результаты лучше этого ранее демонстрировали, к примеру, соплатформенные Ioniq 5 и Kia EV6, а также вседорожник Tesla Model Y.