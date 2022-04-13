Представлен рестайлинговый BMW X7: двухэтажная оптика, продвинутый автопарковщик и рекордно большие колёса

BMW i7 со светящимися «ноздрями» показали на тизере перед премьерой 20 апреля

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Кирилл Малышев

Компания BMW показала электрический седан i7 на новом тизерном фото. Официальная премьера экологичного флагмана BMW состоится 20 апреля.

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  • На снимке видна подсветка по контуру фирменных «ноздрей» BMW. Разумеется, на электрокаре это больше не решётка радиатора. Однако можно разглядеть, что вертикальные планки у машины сохранены.
  • Рядом светятся узкие секции ходовых огней. Судя по всему, легковые «семёрки» нового поколения, бензиновая и электрическая, получат двухэтажную головную оптику, как и рестайлинговый кроссовер BMW X7.

BMW i7 окажется близким технически к вседорожнику iX. Среди вариантов силовой установки будет 523-сильный. Но наверняка появится ещё как минимум одно исполнение. Электрокроссовер проезжает без подзарядки от 425 до 630 километров, а для i7 прочат батареи увеличенной ёмкости.

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