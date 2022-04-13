BMW i7 со светящимися «ноздрями» показали на тизере перед премьерой 20 апреля

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У BMW может впервые появиться гибридный суперседан M7
Представлен рестайлинговый BMW X7: двухэтажная оптика, продвинутый автопарковщик и рекордно большие колёса
Кирилл Малышев
Компания BMW показала электрический седан i7 на новом тизерном фото. Официальная премьера экологичного флагмана BMW состоится 20 апреля.
BMW i7 окажется близким технически к вседорожнику iX. Среди вариантов силовой установки будет 523-сильный. Но наверняка появится ещё как минимум одно исполнение. Электрокроссовер проезжает без подзарядки от 425 до 630 километров, а для i7 прочат батареи увеличенной ёмкости.