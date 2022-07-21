Автомобили BMW научили передвигаться по заводу без водителей

У самого BMW i7 нет полноценного автопилота. Но он ему и не нужен: все необходимые датчики и сенсоры встроены в стены зданий и внутризаводские дороги. они помогают электрокару ориентироваться в пространстве. А вот помехи на пути «семёрка» распознаёт сама.