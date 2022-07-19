Обновленный флагманский кроссовер Changan: первые фотографии

Электрокар BMW i4 прошёл «лосиный тест» хуже конкурентов и большого кроссовера BMW iX

Новости

Дмитрий Елизаров

Испанское издание km77.com проверило на способность к резкому уклонению от неожиданных препятствий (так называемый «лосиный тест») новый электрокар от BMW — лифтбек i4. Для испытаний задействовали самую доступную его версию с одним мотором на задней оси. Результат BMW i4 оказался хуже, чем у конкурентов от Tesla, а большой электровседорожник BMW iX на аналогичных испытаниях показал скорость на 1 км/ч выше.

Читайте нас в Дзене!
  • Первую попытку пройти тестовый коридор испанские испытатели проводят на скорости 77 км/ч. Она считается «зачётной» для прохождения теста, но во время первой попытки пилот, как правило, не знает нюансов управляемости автомобиля. BMW i4, как заявили эксперты, удивила уровнем избыточной поворачиваемости, и по этой причине завершить первую попытку не удалось — электрокар не смог выйти из последнего поворота.
  • В последующих попытках найти оптимальную скорость для прохождения траектории испытатели экспериментировали с различными режимами, однако выше 73 км/ч подняться так и не получилось. На более высоких скоростях BMW i4 не вписывался в требуемый коридор, не сбивая конусы.
  • Эксперты назвали подвеску электрокара достаточно мягкой, а скорость реакции на движения рулём — приемлемой, но отметили, что Tesla Model 3 обеспечивает «более прямые и непосредственные» ощущения. Скорость прохождения «лосиного теста» у соплатформенных Model 3 и Model Y превышает 80 км/ч.

Ранее BMW i4 проверяли на уровень безопасности, однако и на этих испытаниях результаты оказались ниже ожидаемого. После серии краш-тестов европейская ассоциация EuroNCAP оценила безопасность электрокара в 4 звезды из 5 возможных.

Если будет возможность, пересядете на электрокар BMW?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение