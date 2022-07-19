Электрокар BMW i4 прошёл «лосиный тест» хуже конкурентов и большого кроссовера BMW iX

Испанское издание km77.com проверило на способность к резкому уклонению от неожиданных препятствий (так называемый «лосиный тест») новый электрокар от BMW — лифтбек i4. Для испытаний задействовали самую доступную его версию с одним мотором на задней оси. Результат BMW i4 оказался хуже, чем у конкурентов от Tesla, а большой электровседорожник BMW iX на аналогичных испытаниях показал скорость на 1 км/ч выше.