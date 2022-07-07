BMW i4 неожиданно получил всего четыре звезды на краш-тестах Euro NCAP

Но дело не только в возрасте как таковом. На практике BMW i4 не заметил встречную машину при повороте налево и пешехода при правом повороте. Кроме того, у электромобиля были проблемы с распознаванием велосипедистов. Тесты прошли две версии, задне- и полноприводная.