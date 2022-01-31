BMW i3 снимут с производства раньше, чем планировалось

Материал по теме
Электрокар BMW i3 оказался седаном третьей серии после рестайлинга
Эксперты спрогнозировали рост цен на классические японские автомобили
Первый массовый электрокар BMW — хэтчбек i3 — снимут с производства не в 2024 году, как изначально планировалось, а уже в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Cars. Причиной досрочного отказа от модели стала дороговизна его производства.
Ранее компания BMW обновила купе и кабриолеты 8 серии, которые получили новую мультимедийную систему и решётку радиатора с подсветкой. Цены на модель после рестайлинга выросли и теперь стартуют с 8,3 миллиона рублей.