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BMW i3 снимут с производства раньше, чем планировалось

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Алексей Олефиренко

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Первый массовый электрокар BMW — хэтчбек i3 — снимут с производства не в 2024 году, как изначально планировалось, а уже в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Cars. Причиной досрочного отказа от модели стала дороговизна его производства.

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  • Высокая стоимость производства i3 обусловлена низким уровнем унификации этого автомобиля с другими моделями BMW. Это относится к элементам силовой установки, деталям интерьера, электронике. 
  • После завершения выпуска BMW i3 его место должен занять электрический кроссовер BMW iX1.
  • Хотя BMW i3 ещё выпускается, его продажи в некоторых странах уже начали сворачивать. Например, на североамериканском рынке заказать i3 нельзя с середины 2021 года.
  • Производство другого «пионера» электрифицированной линейки BMW i — гибридного спорткара i8 — завершилось в июне 2020-го, через шесть лет с момента запуска.
  • BMW i3 появился на рынке в 2013 году. Хэтчбек с распашными боковыми дверями предлагается как в электрическом варианте, так и в версии последовательного гибрида. В 2017 году модель обновили, а также дополнили версией i3s, включающей расширенные колёсные арки, спортивные настройки подвески, более широкие колёса и спортивный режим.

Ранее компания BMW обновила купе и кабриолеты 8 серии, которые получили новую мультимедийную систему и решётку радиатора с подсветкой. Цены на модель после рестайлинга выросли и теперь стартуют с 8,3 миллиона рублей.

Будете скучать по BMW i3?

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