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BMW и Volkswagen остановят производство на немецких заводах

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Дмитрий Елизаров

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Некоторые немецкие производители могут столкнуться с необходимостью остановки конвейеров из-за дефицита комплектующих с украинских заводов партнёров-поставщиков. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на заявления представителей компании.

  • По данным источников издания, концерн BMW будет вынужден на несколько дней остановить конвейеры на заводах Мюнхене и Дингольфинге, а также на производстве двигателей в австрийском Штайре и на предприятии по сборке автомобилей MINI в Оксфорде. На заводах в Лейпциге и Регенсбурге будут скорректированы производственные смены.
  • Связано это с недопоставками компонентов электропроводки, которые выпускались для заводов BMW на мощностях украинских партнёров. В компании уже заявили, что принимают меры для поиска альтернативных поставщиков, а головное предприятие Leoni, немецкой фирмы по производству кабелей, — об увеличении производственных мощностей, но на последнее, по оценкам компании, потребуется не менее трёх месяцев.
  • Заводы BMW за пределами Европы (например, в США и Мексике) приостанавливать не планируется, так как их снабжают другие поставщики.
  • По схожим причинам временно прекращена деятельность заводов Volkswagen в Дрездене и Цвиккау. Кроме того, в режим ограниченной работы планируется на некоторое время перевести головное предприятие компании в Вольфсбурге, хотя в VW не исключают и полной остановки. Под угрозой оказался и завод в Ганновере, где выпускают коммерческую технику.

Ранее компания BMW объявила о приостановке поставок новых автомобилей российским дилерам. Это коснулось и тех моделей, которые выпускаются на калининградском «Автоторе»: их сборка временно прекращена. За прошлый год здесь с конвейера «Автотора» сошло около 12 тысяч автомобилей BMW.

Новый Volkswagen или подержанный BMW?

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