BMW и Volkswagen остановят производство на немецких заводах

- По данным источников
издания, концерн BMW будет вынужден на несколько дней остановить конвейеры на
заводах Мюнхене и Дингольфинге, а также на производстве двигателей в
австрийском Штайре и на предприятии по сборке автомобилей MINI в Оксфорде. На
заводах в Лейпциге и Регенсбурге будут скорректированы производственные смены.
- Связано это с
недопоставками компонентов электропроводки, которые выпускались для заводов BMW
на мощностях украинских партнёров. В компании уже заявили, что принимают меры
для поиска альтернативных поставщиков, а головное предприятие Leoni, немецкой фирмы по производству кабелей, — об увеличении производственных мощностей, но на
последнее, по оценкам компании, потребуется не менее трёх месяцев.
- Заводы BMW за пределами
Европы (например, в США и Мексике) приостанавливать не планируется, так как их
снабжают другие поставщики.
- По схожим причинам временно прекращена деятельность заводов Volkswagen в Дрездене и Цвиккау. Кроме
того, в режим ограниченной работы планируется на некоторое время перевести
головное предприятие компании в Вольфсбурге, хотя в VW не исключают и полной остановки. Под угрозой оказался и завод в Ганновере, где
выпускают коммерческую технику.
Ранее компания BMW
объявила о приостановке поставок новых автомобилей российским дилерам. Это
коснулось и тех моделей, которые выпускаются на калининградском «Автоторе»: их
сборка временно прекращена. За прошлый год здесь с
конвейера «Автотора» сошло около 12
тысяч автомобилей BMW.