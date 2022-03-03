BMW и Volkswagen остановят производство на немецких заводах

Связано это с недопоставками компонентов электропроводки, которые выпускались для заводов BMW на мощностях украинских партнёров. В компании уже заявили, что принимают меры для поиска альтернативных поставщиков, а головное предприятие Leoni,

немецкой фирмы по производству кабелей,

— об увеличении производственных мощностей, но на последнее, по оценкам компании, потребуется не менее трёх месяцев.