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BMW и MINI будут делать колёсные диски с помощью солнечной энергии

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Дмитрий Елизаров

Концерн BMW объявил о плане по полному переводу производства литых колёсных дисков на энергию из возобновляемых источников (это в первую очередь солнечные батареи и ветрогенераторы). План включает и выпуск колёс для автомобилей марки MINI. В конечном итоге эта стратегия должна уменьшить объёмы вредных выбросов производственных линий BMW на полмиллиона тонн СО2 в год.

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  • Такое серьёзное уменьшение связано с производственными объёмами концерна: BMW выпускает до 10 миллионов колёсных дисков в год, 95% которых выполнены из облегчённых сплавов. В компании заявили, что уже подписали соглашения с множеством поставщиков, включая фирмы, обеспечивающие BMW как сырьём, так и готовыми колёсами, о планомерном переходе на возобновляемые источники энергии. Завершиться он должен к 2024 году.
  • По данным концерна на колёсные диски приходится до 5% всех генерируемых в процессе производства автомобилей вредных выбросов.
  • Другой способ, который BMW собирается использовать для уменьшения вреда экологии — это повторное использование колёсных дисков и других алюминиевых деталей как источника сырья. С 2023 года на MINI Countryman будут устанавливаться диски, на 70% состоящие из переработанного алюминия.
  • В целом BMW рассчитывает за счёт ряда принимаемых по реорганизации производства мер уменьшить в целом количество вредных выбросов на 20% к 2030 году.

О намерении радикально снизить собственное воздействие на окружающую среду уже заявляли некоторые производители. К примеру, Bentley собирается стать климатически нейтральной компанией к концу десятилетия, а Jaguar Land Rover — к 2040 году.

А у вашего автомобиля легкосплавные колёса?

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