BMW и MINI будут делать колёсные диски с помощью солнечной энергии

Материал по теме
Volvo, Porsche и BMW инвестируют в стартап по композитным материалам
Возрождённый немецкий автобренд Borgward обанкротился
Дмитрий Елизаров
Концерн BMW объявил о плане по полному переводу производства литых колёсных дисков на энергию из возобновляемых источников (это в первую очередь солнечные батареи и ветрогенераторы). План включает и выпуск колёс для автомобилей марки MINI. В конечном итоге эта стратегия должна уменьшить объёмы вредных выбросов производственных линий BMW на полмиллиона тонн СО2 в год.
О намерении радикально снизить собственное воздействие на окружающую среду уже заявляли некоторые производители. К примеру, Bentley собирается стать климатически нейтральной компанией к концу десятилетия, а Jaguar Land Rover — к 2040 году.