BMW и MINI будут делать колёсные диски с помощью солнечной энергии

Такое серьёзное уменьшение связано с производственными объёмами концерна: BMW выпускает до 10 миллионов колёсных дисков в год, 95% которых выполнены из облегчённых сплавов. В компании заявили, что уже подписали соглашения с множеством поставщиков, включая фирмы, обеспечивающие BMW как сырьём, так и готовыми колёсами, о планомерном переходе на возобновляемые источники энергии. Завершиться он должен к 2024 году.