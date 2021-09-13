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BMW и Mercedes-Benz могут сохранить искусственный дефицит на свои автомобили
Новости

Дмитрий Елизаров

Концерны BMW и Daimler заявили о возможности поддер­жания искус­ственного дефицита авто­мобилей даже после завершения кризиса поставок микро­электронных компонентов. Как пишет Financial Times со ссылкой на заявления пред­ставителей концернов, это позволит сохранить высокий уровень цен: произво­дители за время кризиса убедились, что покупатели готовы платить больше.

  • К примеру, BMW за последние два года, по словам финансо­вого директора Николаса Петера, значительно улучшил свои возможности цено­образования. Концерн планирует придержи­ваться такого способа управления поставками, который позволит сохранить текущий уровень цен. Кроме того, Петер заявил, что покупка премиаль­ного автомобиля — это эмоциональ­ное решение, и небольшой срок ожидания сделает покупатель­ский опыт ещё более ярким. Тем более, что кризисная практика показала: покупатели готовы ждать до 3–4 месяцев.
  • В свою очередь, финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм отметил, что концерн сознательно будет поддер­живать уровень спроса на авто­мобили несколько неудовлет­ворённым.
  • Кроме того, производители и их дистрибьюторы ради увели­чения маржи на фоне повышенного спроса могут отказаться от традици­онных скидок. По подсчётам консалтинго­вой компании Bernstein, уменьшение средне­взвешенной скидки на 1 процент может дать производи­телям до 20 милли­ардов долларов дополни­тельной прибыли. На основных рынках премиаль­ные авто­мобили нередко продавали со скидками до 15%, однако сейчас эта политика будет пересматри­ваться.
  • Издание отмечает, что дефицит автомобилей спрово­цирован глобальным кризисом поставок микро­электронных компонентов, который вынуждает производите­лей сокращать объёмы произ­водства. Цены на машины пошли вверх, однако покупателей это не смутило. В итоге по сравнению с 2018 годом марка Mercedes-Benz за последний квартал увеличила маржу с 8,4 до 12,2%, в случае с BMW показатель вырос с 8,6 почти до 16%.

На конечные цены автомобилей может повлиять в сторону увеличения и политика производителей микро­электронных компонентов. В конце лета сообщалось, что один из крупнейших поставщиков, тайваньский концерн Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, обдумывает вероятность увели­чения стоимости тех микро­схем, которые используются в авто­мобильной индустрии, примерно на 20%.

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