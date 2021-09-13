BMW и Mercedes-Benz могут сохранить искусственный дефицит на свои автомобили

Дмитрий Елизаров
Концерны BMW и Daimler заявили о возможности поддержания искусственного дефицита автомобилей даже после завершения кризиса поставок микроэлектронных компонентов. Как пишет Financial Times со ссылкой на заявления представителей концернов, это позволит сохранить высокий уровень цен: производители за время кризиса убедились, что покупатели готовы платить больше.
- К примеру, BMW за последние два года, по словам финансового директора Николаса Петера, значительно улучшил свои возможности ценообразования. Концерн планирует придерживаться такого способа управления поставками, который позволит сохранить текущий уровень цен. Кроме того, Петер заявил, что покупка премиального автомобиля — это эмоциональное решение, и небольшой срок ожидания сделает покупательский опыт ещё более ярким. Тем более, что кризисная практика показала: покупатели готовы ждать до 3–4 месяцев.
- В свою очередь, финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм отметил, что концерн сознательно будет поддерживать уровень спроса на автомобили несколько неудовлетворённым.
- Кроме того, производители и их дистрибьюторы ради увеличения маржи на фоне повышенного спроса могут отказаться от традиционных скидок. По подсчётам консалтинговой компании Bernstein, уменьшение средневзвешенной скидки на 1 процент может дать производителям до 20 миллиардов долларов дополнительной прибыли. На основных рынках премиальные автомобили нередко продавали со скидками до 15%, однако сейчас эта политика будет пересматриваться.
- Издание отмечает, что дефицит автомобилей спровоцирован глобальным кризисом поставок микроэлектронных компонентов, который вынуждает производителей сокращать объёмы производства. Цены на машины пошли вверх, однако покупателей это не смутило. В итоге по сравнению с 2018 годом марка Mercedes-Benz за последний квартал увеличила маржу с 8,4 до 12,2%, в случае с BMW показатель вырос с 8,6 почти до 16%.
На конечные цены автомобилей может повлиять в сторону увеличения и политика производителей микроэлектронных компонентов. В конце лета сообщалось, что один из крупнейших поставщиков, тайваньский концерн Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, обдумывает вероятность увеличения стоимости тех микросхем, которые используются в автомобильной индустрии, примерно на 20%.