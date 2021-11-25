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BMW готовит суперкроссовер с названием, заимствованным у Citroen: почему французы не против?

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Дмитрий Елизаров

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В конце ноября BMW представит концепт-кар XM, который на данном этапе характеризуется как высоко­мощный гибридный кроссовер. Между тем в 1990‑х годах компания Citroen продавала в Европе хэтчбеки и универсалы с тем же названием, однако французская фирма не выступила против заим­ствования баварцами своей аббревиатуры. Издание Carscoops утверждает, что это результат взаимо­выгодного «джентль­менского соглашения».

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Тизер BMW XM

  • Источники в компании заявили, что между BMW и Citroen в ходе конструктивного диалога достигнуто соглашение, позволяющее использовать в обозначе­ниях моделей литеры X и M обоим производителям. К примеру, BMW назвала свой будущий супер­кроссовер XM для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, его вседорожную сущность, а во-вторых, непосред­ственную связь с подразделе­нием BMW M.
  • В свою очередь, компания Citroen в рамках этого соглашения может включать в названия своих моделей сочетание цифры и литеры X. Скажем, в апреле французы представили на европейском рынке новую модель C5 X — преемника прежнего C5, который стал своего рода гибридом седана, универсала и кроссовера. При этом Citroen сохранила за собой право продолжить использовать сочетание XM, так что в теории у обеих марок в будущем могут появиться одноимённые модели.
  • Издание отмечает, что по логике номенклатуры компания BMW должна была бы назвать будущую новинку MX — вслед за M3, M4 и M5. Однако в этом случае, вероятнее всего, претензии последовали бы со стороны компании Mazda с её родстером MX‑5, тогда как Citroen XM не выпускается с 2000 года.

Первое изображение своего концепта BMW опубликовала в середине ноября, заявив, что XM станет самой серьёзной и уникальной работой за почти полвека истории подразде­ления BMW M. Полноценная премьера вседорожника намечена на 29 ноября.

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