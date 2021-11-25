BMW готовит суперкроссовер с названием, заимствованным у Citroen: почему французы не против?

В конце ноября BMW представит концепт-кар XM, который на данном этапе характеризуется как высоко­мощный гибридный кроссовер. Между тем в 1990‑х годах компания Citroen продавала в Европе хэтчбеки и универсалы с тем же названием, однако французская фирма не выступила против заим­ствования баварцами своей аббревиатуры. Издание Carscoops утверждает, что это результат взаимо­выгодного «джентль­менского соглашения».