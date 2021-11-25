BMW готовит суперкроссовер с названием, заимствованным у Citroen: почему французы не против?

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В конце ноября BMW представит концепт-кар XM, который на данном этапе характеризуется как высокомощный гибридный кроссовер. Между тем в 1990‑х годах компания Citroen продавала в Европе хэтчбеки и универсалы с тем же названием, однако французская фирма не выступила против заимствования баварцами своей аббревиатуры. Издание Carscoops утверждает, что это результат взаимовыгодного «джентльменского соглашения».
Первое изображение своего концепта BMW опубликовала в середине ноября, заявив, что XM станет самой серьёзной и уникальной работой за почти полвека истории подразделения BMW M. Полноценная премьера вседорожника намечена на 29 ноября.