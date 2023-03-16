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BMW готовит сразу шесть электрокаров на новой платформе

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Дмитрий Елизаров

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Архитектура Neue Klasse, разработкой которой сейчас занят BMW, станет основой минимум для шести новых моделей. Как заявили представители руководства концерна на ежегодной пресс-конференции, выпустят их в период с 2025 по 2027 год. Однако электрическая линейка BMW будет пополняться новинками и до этого момента.

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Концепт BMW i Vision Dee

  • Платформа Neue Klasse должна обеспечить новым электромобилям BMW улучшенные ездовые характеристики и повышенный за счёт инновационных аккумуляторов запас хода. Кроме того, на этих электрокарах будут применяться новые электронные технологии, включая мультимедийные — например, концептуально иной интерфейс. Не исключено, с электрокарами дебютирует и модернизированный подход к дизайну BMW, первой ласточкой которого называют недавний концепт i Vision Dee.
  • Производство первой модели семейства запустят в 2025 году в венгерском Дебрецене. Позже электрокары встанут на конвейер предприятия в Мюнхене и завода BMW в Мексике. Ожидается, что два первых электромобиля Neue Klasse окажутся седаном размером с 3 серию и спортивным кроссовером.
  • Уже к следующему году BMW рассчитывает довести долю электромобилей в продажах до 20%, а к 2026-му — до 33%. К концу десятилетия на электрокары должна прийтись половина всего объёма реализации.

Ближайшей электрической новинкой концерна должен стать седан i5 — электрическая альтернатива 5 серии нового поколения. Кроме того, BMW до конца нынешнего года представит батарейное кросс-купе iX2, которое, как ожидается, позаимствует платформу и силовые установки у iX1.

Ждёте новых электрических BMW?

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