BMW готовит сразу шесть электрокаров на новой платформе

Архитектура Neue Klasse, разработкой которой сейчас занят BMW, станет основой минимум для шести новых моделей. Как заявили представители руководства концерна на ежегодной пресс-конференции, выпустят их в период с 2025 по 2027 год. Однако электрическая линейка BMW будет пополняться новинками и до этого момента.