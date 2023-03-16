BMW готовит сразу шесть электрокаров на новой платформе

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Архитектура Neue Klasse, разработкой которой сейчас занят BMW, станет основой минимум для шести новых моделей. Как заявили представители руководства концерна на ежегодной пресс-конференции, выпустят их в период с 2025 по 2027 год. Однако электрическая линейка BMW будет пополняться новинками и до этого момента.
Ближайшей электрической новинкой концерна должен стать седан i5 — электрическая альтернатива 5 серии нового поколения. Кроме того, BMW до конца нынешнего года представит батарейное кросс-купе iX2, которое, как ожидается, позаимствует платформу и силовые установки у iX1.