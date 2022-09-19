BMW готовит к выходу доступные электрокары i1 и i2

Компания BMW в 2027 году может вывести на рынок доступный электромобиль, который станет своего рода преемником уходящей модели i3. Как сообщает портал Bimmer Post, эту модель с рабочим названием i1 уже разрабатывают параллельно с платформой Neue Klasse. Годом позже к ней присоединится и чуть более дорогая BMW i2.