BMW готовит к выходу доступные электрокары i1 и i2

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW в 2027 году может вывести на рынок доступный электромобиль, который станет своего рода преемником уходящей модели i3. Как сообщает портал Bimmer Post, эту модель с рабочим названием i1 уже разрабатывают параллельно с платформой Neue Klasse. Годом позже к ней присоединится и чуть более дорогая BMW i2.
Комплектовать эти электрокары будут новыми аккумуляторами, которые BMW разрабатывает вместе с архитектурой Neue Klasse. Их уже пообещали электрическому преемнику кросс-купе BMW X4, которое баварский концерн рассчитывает снять с производства в 2026 году.