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BMW готовит к выходу доступные электрокары i1 и i2
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW в 2027 году может вывести на рынок доступный электромобиль, который станет своего рода преемником уходящей модели i3. Как сообщает портал Bimmer Post, эту модель с рабочим названием i1 уже разрабатывают параллельно с платформой Neue Klasse. Годом позже к ней присоединится и чуть более дорогая BMW i2.

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Концепт-кар BMW i Vision Circular

  • Самый доступный электромобиль BMW на новой платформе, вероятнее всего, получит кузов типа хэтчбек, хотя не исключается и возможность его выпуска как седана. Электрокроссовером 1 серии с индексом iX1 компания уже располагает, и его второе поколение также будет основано на платформе Neue Klasse.
  • По предварительным данным, BMW i1 появится на свет в ноябре 2027 года. В 2028-м баварцы рассчитывают представить BMW i2, который по разным предположениям может оказаться как двухдверным, так и четырёхдверным купе или компактвэном по образу и подобию нынешнего Active Tourer.

Комплектовать эти электрокары будут новыми аккумуляторами, которые BMW разрабатывает вместе с архитектурой Neue Klasse. Их уже пообещали электрическому преемнику кросс-купе BMW X4, которое баварский концерн рассчитывает снять с производства в 2026 году.

Как считаете, стоит баварцам разрабатывать доступный электрокар?

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