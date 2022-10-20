Автомобили BMW будут оповещать владельцев о появившихся на кузове царапинах

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Компания BMW объяснила, как кроссовер iX меняет цвет кузова
Завод «Москвич» заработает в декабре
Дмитрий Елизаров
Компания BMW подала патентную заявку на технологию, применение которой позволит автовладельцу оперативно узнавать о появившихся на кузове автомобиля царапинах. Как пишет Patentguru, базируется технология на свойствах токопроводящей плёнки, а сообщения о повреждениях можно будет получать даже удалённо.
В начале октября учёные одного из американских университетов объявили о модернизации своей супербелой краски — новые её компоненты позволяют использовать покрытие в производстве автомобилей. Краска, отражающая почти весь свет, может значительно упростить проблему охлаждения автомобиля в жаркую погоду.