Автомобили BMW будут оповещать владельцев о появившихся на кузове царапинах

Если царапина появилась во время движения, автомобиль отреагирует на неё звуковыми и световыми сигналами. Если машину поцарапали на парковке, электроника сможет отправить уведомление о событии на смартфон владельца. Кроме того, упоминается также возможность видеофиксации происшедшего — если «автором» царапины умышленно или случайно стал сторонний человек. Автомобиль, обнаружив повреждение, сможет включать наружные видеорегистраторы, чтобы зафиксировать происходящее.