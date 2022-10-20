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Автомобили BMW будут оповещать владельцев о появившихся на кузове царапинах
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW подала патентную заявку на технологию, применение которой позволит автовладельцу оперативно узнавать о появившихся на кузове автомобиля царапинах. Как пишет Patentguru, базируется технология на свойствах токопроводящей плёнки, а сообщения о повреждениях можно будет получать даже удалённо.

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  • Разработчики BMW предлагают покрывать кузов автомобиля тонкой токопроводящей плёнкой. Если её поцарапать, электроника обнаружит повреждение и локализует его. Дальнейшие сценарии развития событий будут зависеть от персональных настроек.
  • Если царапина появилась во время движения, автомобиль отреагирует на неё звуковыми и световыми сигналами. Если машину поцарапали на парковке, электроника сможет отправить уведомление о событии на смартфон владельца. Кроме того, упоминается также возможность видеофиксации происшедшего — если «автором» царапины умышленно или случайно стал сторонний человек. Автомобиль, обнаружив повреждение, сможет включать наружные видеорегистраторы, чтобы зафиксировать происходящее.
  • Патентная заявка ещё не подтверждена, как и намерение BMW сделать технологию серийной. Издание The Drive предполагает, что в случае применения разработки на конвейерных автомобилях компания могла бы открывать к ней доступ по подписке, как к целому ряду других опций.

В начале октября учёные одного из американских университетов объявили о модернизации своей супербелой краски — новые её компоненты позволяют использовать покрытие в производстве автомобилей. Краска, отражающая почти весь свет, может значительно упростить проблему охлаждения автомобиля в жаркую погоду.

Дельная идея, как считаете?

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