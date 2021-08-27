BMW готовится к производству нового кроссовера. Скорее всего, это будет X8

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Мощнейший кроссовер-гигант от BMW заметили на дороге
У Тома Круза угнали BMW X7. Но это была не его машина
Дмитрий Елизаров
Руководитель BMW Оливер Ципсе заявил каналу CNBC, что завод в американском Спартанберге до конца 2021 года начнёт сборку «совершенно новой модели высокого класса» для мирового рынка. Подробности озвучены не были, но издание Carscoops предполагает, что на конвейер предприятия встанет модель BMW X8.
Ранее сообщалось, что BMW X8 получит как минимум две гибридные установки, и одна из них может достаться М-версии. Не исключено, что аналогичное сочетание бензинового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора появится и на седане BMW M5 нового поколения.