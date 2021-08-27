BMW готовится к производству нового кроссовера. Скорее всего, это будет X8

На заводе в Спартанберге BMW выпускает вседорожники — от X3 до X7, и почти 70% продукции предприятия уходит на экспорт. Это позволяет предположить, что заявленная главой BMW новинка почти наверняка окажется кроссовером.

В настоящий момент BMW разрабатывает большое кросс-купе, шпионские фотографии которого появлялись уже не раз: модель активно проходит испытания, в том числе и на Нюрбургринге. Ожидается, что базой для новинки станет актуальный BMW X7, а в продаже она появится под названием X8.

По предварительным данным, у кросс-купе будет и заряженная М-версия, которую оснастят восьмицилиндровым мотором мощностью около 750 л.с. В этом случае новинка обгонит по отдаче даже 650-сильный Lamborghini Urus.

Ранее сообщалось, что BMW X8 получит как минимум две гибридные установки, и одна из них может достаться М-версии. Не исключено, что аналогичное сочетание бензинового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора появится и на седане BMW M5 нового поколения.