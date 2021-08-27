У Тома Круза угнали BMW X7. Но это была не его машина

BMW готовится к производству нового кроссовера. Скорее всего, это будет X8
Новости

Дмитрий Елизаров

Руководитель BMW Оливер Ципсе заявил каналу CNBC, что завод в американском Спартан­берге до конца 2021 года начнёт сборку «совер­шенно новой модели высокого класса» для мирового рынка. Подроб­ности озвучены не были, но издание Carscoops предполагает, что на конвейер пред­приятия встанет модель BMW X8.

  • На заводе в Спартанберге BMW выпускает вседорожники — от X3 до X7, и почти 70% продукции предприятия уходит на экспорт. Это позволяет предположить, что заявленная главой BMW новинка почти наверняка окажется кроссовером.
  • В настоящий момент BMW разрабатывает большое кросс-купе, шпионские фотографии которого появлялись уже не раз: модель активно проходит испытания, в том числе и на Нюрбургринге. Ожидается, что базой для новинки станет актуальный BMW X7, а в продаже она появится под названием X8.
  • По предварительным данным, у кросс-купе будет и заряженная М-версия, которую оснастят восьмицилиндровым мотором мощностью около 750 л.с. В этом случае новинка обгонит по отдаче даже 650-сильный Lamborghini Urus.

Ранее сообщалось, что BMW X8 получит как минимум две гибридные установки, и одна из них может достаться М-версии. Не исключено, что аналогичное сочетание бензинового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора появится и на седане BMW M5 нового поколения.

Нужно ли BMW большое и роскошное кросс-купе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение