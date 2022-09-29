BMW 7 серии в Европе получила новые двигатели, включая гибрид для М-версии

Материал по теме
Новейшая BMW 7 серии против Mercedes-Benz S-класса: заочная дуэль люкс-седанов
Электроседан Toyota окажется дешевле Tesla Model 3
Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила о расширении моторной гаммы для седана 7 серии нового поколения в Европе. С ноября нынешнего года на заводе в Дингольфинге будут выпускать «мягкогибридную» версию на базе дизельного мотора, а также два полноценных подзаряжаемых гибрида. Один из таких седанов выйдет на рынок как М-модель с индексом M760e по цене от 144 000 евро.
Приём заказов на новые версии флагманского седана в Европе BMW откроет 12 октября. «Семёрку» в Дингольфинге уже выпускают — производство стартовало в июле, но первыми на конвейер встали электрокар i7 и модификации с бензиновыми моторами без электрических надстроек, анонсированные в апреле.