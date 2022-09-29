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BMW 7 серии в Европе получила новые двигатели, включая гибрид для М-версии
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW объявила о расширении моторной гаммы для седана 7 серии нового поколения в Европе. С ноября нынешнего года на заводе в Дингольфинге будут выпускать «мягкогибридную» версию на базе дизельного мотора, а также два полноценных подзаряжаемых гибрида. Один из таких седанов выйдет на рынок как М-модель с индексом M760e по цене от 144 000 евро.

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  • Дизельная установка представляет собой модернизированный привод от модели предыдущего поколения. На BMW 740d устанавливаются трёхлитровая «шестёрка» с новой системой впрыска и 48-вольтовый стартер-генератор, встроенный в восьмидиапазонный «автомат». Развивает этот мотор 300 л.с. и 670 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 5,8 секунды.
  • У подключаемых гибридов электрическая составляющая также интегрирована в коробку передач. На BMW 750e шестицилиндровый бензиновый мотор объёмом 3,0 литра и электродвигатель развивают 490 л.с. и 700 Нм (разгон до сотни за 4,8 секунды), на M760e отдача увеличена до 571 л.с. и 800 Нм. Соответственно, 100 км/ч такая четырёхдверка наберёт за 4,3 секунды.
  • Обе бензоэлектрических версии сопровождаются одним и тем же 18,7-киловаттным аккумулятором и способны передвигаться только на электротяге. В первом случае запас хода составит 78–87 километров, во втором сократится до 77–85 километров. Все новые модификации седана сопровождаются полным приводом.

Приём заказов на новые версии флагманского седана в Европе BMW откроет 12 октября. «Семёрку» в Дингольфинге уже выпускают — производство стартовало в июле, но первыми на конвейер встали электрокар i7 и модификации с бензиновыми моторами без электрических надстроек, анонсированные в апреле.

Готовы были бы мириться с электричеством ради такого разгона?

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