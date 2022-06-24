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Очень редкий BMW 507 простоял в гараже 43 года. Теперь его могут продать 2,2 миллиона долларов

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Кирилл Малышев

В конце сентября на аукционе Bonhams состоятся торги за очень редкий родстер BMW 507, выпущенный в 1957 году. Машина последние 43 года провела в одних руках и не выезжала из гаража. Эксперты считают, что она может уйти за 1,8–2,2 миллиона долларов (96–117 миллионов рублей).

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  • На автомобиле стоят оригинальные шасси и рама: их номера совпадают с заводскими. Сохранены ценные диски Rudge c центральным креплением и шедший в качестве опции съёмный жёсткий верх. А вот синий «металлик» на кузове незаводской, в него родстер перекрасили в начале 1970-х.
  • Пробег машины не указан. Однако несколько потрёпанный вид сидений указывает на то, что до «прописки» в гараже на 43 года этот BMW 507 не стоял на месте. Сообщается, что последний хозяин машины имел несколько экземпляров этой модели, и родстер время от времени заводился.
  • BMW 507 является чрезвычайно ценным и интересным для коллекционеров. С 1956 по 1960 годы собрано всего 252 экземпляра этой модели. Двигатель V8 3.2 развивает 150 л.с. и оснащён двумя карбюраторами Zenith. Мотор работает с 4-ступенчатой «механикой». Замеры в реальных условиях показали разгон до сотни за 11,1 секунды и максимальную скорость 196 км/ч.

В начале года за серебристый BMW 507 рассчитывали выручить ещё больше, около 182 миллионов рублей по тогдашнему курсу. Машина пребывала в идеальном, полностью оригинальном состоянии и имела прозрачную историю владения за все 64 года.

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