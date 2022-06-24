Очень редкий BMW 507 простоял в гараже 43 года. Теперь его могут продать 2,2 миллиона долларов

BMW 507 является чрезвычайно ценным и интересным для коллекционеров. С 1956 по 1960 годы собрано всего 252 экземпляра этой модели. Двигатель

V

8 3.2 развивает 150 л.с. и оснащён двумя карбюраторами Zenith. Мотор работает с 4-ступенчатой «механикой». Замеры в реальных условиях показали разгон до сотни за 11,1 секунды и максимальную скорость 196 км/ч.