Очень редкий BMW 507 простоял в гараже 43 года. Теперь его могут продать 2,2 миллиона долларов

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BMW 1957 года подорожал вдвое всего за сутки, и будет дорожать дальше
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Кирилл Малышев
В конце сентября на аукционе Bonhams состоятся торги за очень редкий родстер BMW 507, выпущенный в 1957 году. Машина последние 43 года провела в одних руках и не выезжала из гаража. Эксперты считают, что она может уйти за 1,8–2,2 миллиона долларов (96–117 миллионов рублей).
В начале года за серебристый BMW 507 рассчитывали выручить ещё больше, около 182 миллионов рублей по тогдашнему курсу. Машина пребывала в идеальном, полностью оригинальном состоянии и имела прозрачную историю владения за все 64 года.