Товарное соседство. BMW 5 серии, Genesis G80 и Volvo S90: сравнительный тест

Владельцы магазинов или точек общепита хорошо знают, что такое правила товарного соседства. Соблюдать их бывает нелегко, но в целом они понятны — например, не нужно держать пахучее рядом с сыпучим, и так далее. В авто­мобильном мире тоже есть определённый порядок «соседства», однако сегодня, в силу разно­образия четырёх­колёсных товаров, он не всегда логичен и понятен. В результате на одной и той же полке вдруг оказываются такие непохожие продукты, как BMW 5 серии, Genesis G80 и Volvo S90.

Конечно, для автомобилей не существует никакого свода норм и правил в духе СанПиН, которые запрещали бы относить какие-либо модели к тем или иным классам и держать их рядом друг с другом. И для начала, это очень хорошо — возможно, мы живём на закате эпохи автомобиль­ного разно­образия, о котором будем с грустью вспоминать через пару десятков лет, сидя в бездушных беспилотных одно­объёмниках. Во-вторых, несмотря на размытые сегодня границы классов и наличие в них подклассов, четырёхколёсные продукты всё равно соседствуют согласно трём основным параметрам: тип кузова, размер и стоимость.