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Появились шпионские фото рестайлингового кабриолета BMW 4 серии — он сохранит огромные «ноздри»

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Кирилл Малышев

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В объектив фотошпионам попала рестайлинговая модель кабриолета BMW 4 серии. Как видно на снимках, которые публикует Carscoops, под камуфляжем остались огромные «ноздри» решётки радиатора, вызвавшие в момент своего появления много споров.

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  • «Четвёрка» задала тренд на такое оформление передней части кузова машин баварской марки. Фанатам не понравилось. Однако представители марки, включая дизайнеров и топ-менеджеров, уверили, что такое решение надолго и клиенты привыкнут.
  • Изменений в дизайне экстерьера кабриолета будет немного: появятся новые фары с иным узором, другие фонари, бамперы и литые диски. Есть вероятность, что М-пакет внешнего декора станет обязательным и без него машины выпускаться перестанут.

Официальная премьера рестайлинговой версии BMW 4 серии должна состояться этой весной. В салоне появится изогнутый сдвоенный дисплей. Медиасистема получит новую операционку iDrive 8. Изменения одинаково затронут и обычные «четвёрки», и заряженные М-версии.

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