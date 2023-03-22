Появились шпионские фото рестайлингового кабриолета BMW 4 серии — он сохранит огромные «ноздри»

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В объектив фотошпионам попала рестайлинговая модель кабриолета BMW 4 серии. Как видно на снимках, которые публикует Carscoops, под камуфляжем остались огромные «ноздри» решётки радиатора, вызвавшие в момент своего появления много споров.
Официальная премьера рестайлинговой версии BMW 4 серии должна состояться этой весной. В салоне появится изогнутый сдвоенный дисплей. Медиасистема получит новую операционку iDrive 8. Изменения одинаково затронут и обычные «четвёрки», и заряженные М-версии.