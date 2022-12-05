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BMW 3 серии в кузове E21 оснастили мотором от BMW M5 и выставили на продажу
Новости

Дмитрий Елизаров

На Mobile.de опубликовано объявление о продаже необычного рестомода на базе BMW 3 серии выпуска 1983 года. От старой «тройки» автомобиль сохранил, пожалуй, только детали кузова и заднюю часть салона — всё остальное, включая силовой агрегат позаимствовано у BMW M5 в кузове E60. Построили спорткар в Польше.

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  • Штатный двигатель пожилого купе заменили пятилитровым V10. О нюансах размещения мотора в подкапотном пространстве не сообщается, но известно, что двигатель также был доработан — он получил как минимум новый блок управления и альтернативную выхлопную систему. В итоге мотор развивает 600 л.с., что на 100 л.с. больше, чем с завода.
  • На рестомоде двигатель работает с «родной» коробкой SMG. Кроме того, в подвеске рестомода применены компоненты от той же BMW M5, хотя и не уточняется, какие именно.
  • Для установки штатного селектора передач коробки SMG «тройке» пришлось переделать центральный тоннель. Однако создатель рестомода пошёл ещё дальше: вся передняя часть интерьера для спорткара позаимствована от M5. Это не только передняя панель с дефлекторами вентиляции, но и медиасистема, и рулевое колесо. От BMW M5 на рестомоде и колёсные диски.
  • Внешность купе доработали за счёт нескольких кастомных деталей кузова. Это, к примеру, крылья с цельнометаллическими расширителями колёсных арок и новый передний бампер. Продавец утверждает, что несмотря на масштабы доработок автомобиль полностью легален и готов к использованию.

Ещё один необычный BMW выставляли на продажу летом нынешнего года в Великобритании. Купе Z3 выпуска 2000 года превратили в копию Ferrari 250 GT SWB, полностью переработав кузов. Оценили самоделку в 39 тысяч фунтов — почти столько же сейчас просят за польский рестомод.

Впечатляет, верно?

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