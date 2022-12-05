BMW 3 серии в кузове E21 оснастили мотором от BMW M5 и выставили на продажу

Для установки штатного селектора передач коробки SMG «тройке» пришлось переделать центральный тоннель. Однако создатель рестомода пошёл ещё дальше: вся передняя часть интерьера для спорткара позаимствована от M5.

Это не только передняя панель

с дефлекторами вентиляции

, но и медиасистема

, и рулевое колесо. От BMW M5 на рестомоде и

колёсные диски.