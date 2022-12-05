BMW 3 серии в кузове E21 оснастили мотором от BMW M5 и выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров
На Mobile.de опубликовано объявление о продаже необычного рестомода на базе BMW 3 серии выпуска 1983 года. От старой «тройки» автомобиль сохранил, пожалуй, только детали кузова и заднюю часть салона — всё остальное, включая силовой агрегат позаимствовано у BMW M5 в кузове E60. Построили спорткар в Польше.
Ещё один необычный BMW выставляли на продажу летом нынешнего года в Великобритании. Купе Z3 выпуска 2000 года превратили в копию Ferrari 250 GT SWB, полностью переработав кузов. Оценили самоделку в 39 тысяч фунтов — почти столько же сейчас просят за польский рестомод.