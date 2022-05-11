BMW 3 серии, который выдают за «капсулу времени»: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
В Журнале мы часто рассказываем о так называемых «капсулах времени» — старых автомобилях, сохранившихся в отличном состоянии благодаря аномально маленьким пробегам. Вот, например, недавняя подборка таких машин, продающихся на Авто.ру. Но сначала мы стараемся проверить историю каждой из них. И, по результатам проверки, некоторые экземпляры можно переводить уже в другую категорию — героев рубрики «Не бит, не крашен».
Вот как раз такой автомобиль — BMW 3 серии, выпущенный в 2015 году. Это одна из самых надёжных и практичных версий немецкого седана, с рестайлинговым 2-литровым турбодизелем и полным приводом. Но главное, несмотря на возраст в 7 лет, его заявленный пробег — всего 2900 км!
На фотографиях этот BMW и правда выглядит новым. Дефектов на кузове не наблюдается, хром блестит, в салоне ни потёртостей, ни других следов эксплуатации.
Комментарий продавца
САЛОНЫ и ДИЛЛЕРЫ ПРОХОДИМ МИМО!!! Немецкая сборка,комплектация Luxury,по кузову вся в заводском окрасе,состояние нового автомобиля!Пробег оригинальный 10000000000%,в живую сами всё поймёте,днище как с конвейера !
Понятно, что и продавец обещает состояние нового автомобиля. А ещё — 100-процентно реальный пробег, немецкую сборку и заводской окрас. Непонятно только, почему он пытается продать BMW c такими данными всего за 2 550 000 рублей — то есть по цене «трёшек» с более серьёзными цифрами на одометрах? И почему ему не удаётся это сделать уже два с лишним месяца?
Задавшись этими вопросами, мы воспользовались сервисом ПроАвто и получили отчёт по седану. Для начала, в нём значится, что по ПТС эта «трёшка» должна быть коричневого цвета. Хотя на фотографиях, согласитесь, автомобиль выглядит радикально чёрным.
Информация о регистрационных действиях тоже странная. Первым собственником машины было юрлицо — продавец оставил комментарий, что им был дилер, продававший автомобиль. Забегая вперёд: это подтверждается и другими данными отчёта — например, объявлением о продаже с дилерскими наклейками на автомобиле. А второй владелец пользовался BMW всего 3 месяца — и уже пять с лишним лет, с осени 2016 года седан вообще не имеет регистрации в ГИБДД!
При этом в аварии, согласно данным ГИБДД, BMW не попадал, и на аукционе битых машин не продавался. Есть надежда, что за свои 7 лет и короткий пробег он действительно обошёлся без ДТП.
А вот данные от страховых компаний оптимизма совсем не внушают. В том самом 2016 году делался расчёт ремонта на 1 400 000 рублей. Но в итоге выплата по страховке оказалась ещё больше — почти 2 млн рублей! Вот вам и «капсула времени»…
В длинном списке деталей и работ, составленном экспертом страховой, на замену значатся обе левые двери со всей фурнитурой, включая стёкла, уплотнители, накладки на стойки, крышу и порог, зеркало заднего вида. Есть там также левое крыло, капот, фара, лобовое стекло. Наконец, многие позиции в перечне относятся к силовому агрегату — генератор, впускной трубопровод, насос высокого давления, комплект проводки и даже подрамник двигателя! Что же такого случилось с машиной? А может это просто была очередная попытка мошенничества со страховкой?
Увы, BMW всё-таки пострадал на самом деле. Об этом свидетельствует объявление из архивов Авто.ру, поданное через пару месяцев после страховой оценки машины. Седан предлагали всего за 999 000 рублей и в состоянии «Битый».
Впрочем, в столкновениях «трёшка» и правда не участвовала. На фотографиях из объявления хорошо видна причина и большой страховой выплаты, и последующей продажи машины — она горела. Огонь повредил всё то, что описано в отчёте эксперта — левые двери, капот и, конечно, детали и узлы под ним. А ещё отчётливо видно, что в то время этот BMW действительно был коричневым.
Тогда же собственник прекратил регистрацию автомобиля — и он на долгие годы «пропал с радаров». Кстати, в том объявлении было написано, что его пробег — 8000 км, а в данных страховой компании и вовсе фигурируют 18 тыс. км. Впрочем, это может быть и ошибкой, допущенной при заполнении документов.
И вот теперь немецкий седан, видимо полностью перекрашенный, снова продают — под видом «капсулы времени». Нынешний владелец пытается убедить в этом покупателей, приглашая на осмотр. Мол, «в живую сами всё поймёте, днище как с конвейера». Что вполне возможно — огонь имеет свойство распространяться вверх. Но кажется, большинство потенциальных покупателей, сначала смотрят не на днище, а в отчёт ПроАвто — и быстро теряют желание приобретать «погорельца». Тем более, что узнать таким образом реальную историю машины даже проще, чем съездить на осмотр: надо лишь запросить у продавца её VIN и ввести его в специальную форму, которая есть в разделе Отчёты и даже прямо под этой статьёй.