Спорткар BMW M3 E46 редкого цвета Laguna Seca продали за 2 миллиона рублей
Кирилл Малышев
Идеально сохранившееся купе BMW M3 в кузове Е46, выставленное на аукционе Bring A Trailer, нашло своего владельца в Канаде. За машину 2001 года выпуска заплатили 36 000 канадских долларов (27 000 долларов США или чуть больше 2 миллионов рублей). Для сравнения, новый седан BMW 3 серии в стране стоит почти 50 000 долларов).
На одометре автомобиля чуть меньше 139 000 километров, из которых последний владелец за полтора года намотал около 5000. Отчёт Carfax подтвердил чистую историю купе без аварий.
Короткий видеообзор подтверждает идеальное состояние машины. Она окрашена в редкий синий цвет Laguna Seca в сочетании с опцией Shadow line (минимум хрома на кузове) и 19-дюймовыми дисками
67-гостиля. На них надеты шины Michelin Pilot Super Sport размерности 225/40 спереди и 255/35 сзади.
В оснащение двухдверки входит чёрный кожаный салон, биксенон, музыка Harman Kardon, электрический люк и сиденья с обогревом. В техническом плане M3 полностью стоковый. Рядная «шестёрка» S54 объёмом 3,2 литра выдаёт 333 л.с. и 355 Нм момента. Коробка на этой машине стоит механическая. Эффективно реализовать тягу задним колёсам помогает дифференциал повышенного трения.