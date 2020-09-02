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Спорткар BMW M3 E46 редкого цвета Laguna Seca продали за 2 миллиона рублей

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Кирилл Малышев

Идеально сохранившееся купе BMW M3 в кузове Е46, выставленное на аукционе Bring A Trailer, нашло своего владельца в Канаде. За машину 2001 года выпуска заплатили 36 000 канадских долларов (27 000 долларов США или чуть больше 2 миллионов рублей). Для сравнения, новый седан BMW 3 серии в стране стоит почти 50 000 долларов).

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  • На одометре автомобиля чуть меньше 139 000 километров, из которых последний владелец за полтора года намотал около 5000. Отчёт Carfax подтвердил чистую историю купе без аварий.

  • Короткий видеообзор подтверждает идеальное состояние машины. Она окрашена в редкий синий цвет Laguna Seca в сочетании с опцией Shadow line (минимум хрома на кузове) и 19-дюймовыми дисками 67-го стиля. На них надеты шины Michelin Pilot Super Sport размерности 225/40 спереди и 255/35 сзади.

  • В оснащение двухдверки входит чёрный кожаный салон, биксенон, музыка Harman Kardon, электрический люк и сиденья с обогревом. В техническом плане M3 полностью стоковый. Рядная «шестёрка» S54 объёмом 3,2 литра выдаёт 333 л.с. и 355 Нм момента. Коробка на этой машине стоит механическая. Эффективно реализовать тягу задним колёсам помогает дифферен­циал повышенного трения.

Хорошая цена за M3 E46?

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