Спорткар BMW M3 E46 редкого цвета Laguna Seca продали за 2 миллиона рублей

Идеально сохранившееся купе BMW M3 в кузове Е46, выставленное на аукционе Bring A Trailer, нашло своего владельца в Канаде. За машину 2001 года выпуска заплатили 36 000 канадских долларов (27 000 долларов США или чуть больше 2 миллионов рублей). Для сравнения, новый седан BMW 3 серии в стране стоит почти 50 000 долларов).