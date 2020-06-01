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280 электромобилей отправили на свалку из-за банкротства оператора каршеринга

Новости

Николай Андреев

Оператор каршеринга BlueIndy из Индианаполиса (США) спустя шесть лет работы объявил о банкрот­стве. Автопарк фирмы состоял из 280 электро­мобилей. Почти все они отправились на утили­зацию. Местный телеканал Fox 59 показал, как машины хранятся на городской свалке.

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  • Большинство электрокаров каршеринга стоят стопками по два-три авто­мобиля. С них сняты аккуму­ляторы для отдельной переработки. Часть электро­мобилей всё же осталась целой: в BlueIndy планируют продать их в Лос-Анджелес другому оператору кратко­срочной аренды машин.

  • Каршерингом BlueIndy пользовались 3000 постоянных клиентов, а общее число поездок превысило 180 000. Этого оказалось недо­статочно для выхода на окупаемость, и фирма оконча­тельно обанкроти­лась во время пандемии коронавируса.

  • Всего на запуск компания BlueIndy потратила 50 милли­онов долларов, из них шесть выделили власти Индиана­полиса из средств налого­плательщиков. Также руковод­ство города предо­ставило 450 парко­вочных мест и помогло установить 91 специ­альную зарядную станцию. Теперь чинов­никам предстоит решить, что делать с остав­шимися терминалами зарядки.

Что стоит сделать с выброшенными электрокарами?

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