280 электромобилей отправили на свалку из-за банкротства оператора каршеринга
Николай Андреев
Оператор каршеринга BlueIndy из Индианаполиса (США) спустя шесть лет работы объявил о банкротстве. Автопарк фирмы состоял из 280 электромобилей. Почти все они отправились на утилизацию. Местный телеканал Fox 59 показал, как машины хранятся на городской свалке.
Большинство электрокаров каршеринга стоят стопками по два-три автомобиля. С них сняты аккумуляторы для отдельной переработки. Часть электромобилей всё же осталась целой: в BlueIndy планируют продать их в Лос-Анджелес другому оператору краткосрочной аренды машин.
Каршерингом BlueIndy пользовались 3000 постоянных клиентов, а общее число поездок превысило 180 000. Этого оказалось недостаточно для выхода на окупаемость, и фирма окончательно обанкротилась во время пандемии коронавируса.
Всего на запуск компания BlueIndy потратила 50 миллионов долларов, из них шесть выделили власти Индианаполиса из средств налогоплательщиков. Также руководство города предоставило 450 парковочных мест и помогло установить 91 специальную зарядную станцию. Теперь чиновникам предстоит решить, что делать с оставшимися терминалами зарядки.