280 электромобилей отправили на свалку из-за банкротства оператора каршеринга

Большинство электрокаров каршеринга стоят стопками по два-три авто­мобиля. С них сняты аккуму­ляторы для отдельной переработки. Часть электро­мобилей всё же осталась целой: в BlueIndy планируют продать их в Лос-Анджелес другому оператору кратко­срочной аренды машин.

Каршерингом BlueIndy пользовались 3000 постоянных клиентов, а общее число поездок превысило 180 000. Этого оказалось недо­статочно для выхода на окупаемость, и фирма оконча­тельно обанкроти­лась во время пандемии коронавируса.