Видео: ведро на колёсиках, воздуходувка и зонт. Это работает!
Михаил Кондратьев
Американец Брайан Эдвард Карс, работающий актёром, снял шутливый ролик о том, как уборщик изобрёл транспортное средство из рабочего инвентаря и отправился на прогулку. Для этого ему потребовались ведро на колёсиках, бензиновая воздуходувка и обычный зонт.
Под видео автор написал: «Нет ничего лучше, чем отправиться в круиз по Клируотер Бич после долгой ночи мытья полов и чистки туалетов». Уборщик проехался на «паруснике» по дорогам и тротуарам, удивляя окружающих, и продемонстрировал альтернативный способ посадки.
Однако Карс схитрил: ведро он установил на колёса от скейта, которые одновременно увеличили максимальную скорость и позволили управлять транспортом смещением тела.
В своём изобретении уборщик обнаружил один существенный минус: процесс передвижения выглядит так, что многим захочется попробовать, а угнать такой транспорт нетрудно. Хотя удержать зонт при наведённой в центр воздуходувке не очень легко. Заметно, как напрягается Карс «за рулём» и что ребёнок в конце видео направляет воздушный поток мимо «паруса».