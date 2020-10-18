Видео: ведро на колёсиках, воздуходувка и зонт. Это работает!

Под видео автор написал: «Нет ничего лучше, чем отправиться в круиз по Клируотер Бич после долгой ночи мытья полов и чистки туалетов». Уборщик проехался на «паруснике» по дорогам и тротуарам, удивляя окружающих, и продемон­стрировал альтер­нативный способ посадки.

Однако Карс схитрил: ведро он установил на колёса от скейта, которые одно­временно увеличили максимальную скорость и позволили управлять транспортом смещением тела.