Гонщик превратит «Супру» в дрифт-кар с двигателем из Формулы-1

Видео: ведро на колёсиках, воздуходувка и зонт. Это работает!

Новости

Михаил Кондратьев

Американец Брайан Эдвард Карс, работающий актёром, снял шутливый ролик о том, как уборщик изобрёл транспортное средство из рабочего инвентаря и отправился на прогулку. Для этого ему потребо­вались ведро на колёсиках, бензиновая воздухо­дувка и обычный зонт.

  • Под видео автор написал: «Нет ничего лучше, чем отправиться в круиз по Клируотер Бич после долгой ночи мытья полов и чистки туалетов». Уборщик проехался на «паруснике» по дорогам и тротуарам, удивляя окружающих, и продемон­стрировал альтер­нативный способ посадки.

  • Однако Карс схитрил: ведро он установил на колёса от скейта, которые одно­временно увеличили максимальную скорость и позволили управлять транспортом смещением тела.

  • В своём изобретении уборщик обнаружил один суще­ственный минус: процесс пере­движения выглядит так, что многим захочется попро­бовать, а угнать такой транспорт нетрудно. Хотя удержать зонт при наведённой в центр воздухо­дувке не очень легко. Заметно, как напрягается Карс «за рулём» и что ребёнок в конце видео направляет воздушный поток мимо «паруса».

Попробовали бы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение