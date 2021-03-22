Дом мечты на колёсах: как американец превратил автобус в феноменальный дом

Крейг Горднье, по его словам, всегда мечтал после выхода на пенсию купить дом на колёсах и поехать путеше­ствовать. Однако оказавшись без работы из-за коронавируса (он служил в береговой охране 8 лет), ветеран решил, что может приступить к осуще­ствлению мечты прямо сейчас.

За 15 тысяч долларов он приобрёл полуразо­бранный школьный автобус Bluebird TC 2000 выпуска 1999 года и вложил в его преобразо­вание 40 тысяч долларов (чуть менее 3 миллионов рублей) и полгода собствен­ного труда. Оригиналь­ный проект транс­формации внутрен­ностей автобуса, реализо­ванный Крейгом, не преду­сматривает никаких перегородок. В его доме на колёсах имеется только одна поперечная стенка, отгоражи­вающая санузел с настоящим душем, а всё остальное простран­ство разделено на зоны чисто визуально по образцу квартиры-студии.

При этом в автобусе появились полноценное кухонное простран­ство с самодель­ной столеш­ницей, плитой, холодиль­ником и кофемашиной, и гостиная с диваном, который расклады­вается в двуспальную кровать. Кроме того, в этой части дома Крейг установил электро­камин с имитацией очага — в холодную погоду он будет служить источником тепла. Имитация кирпичной кладки выпол­нена из пенопласта.

Рядом с санузлом Горднье разместил ещё одну кровать, спальня преду­сматривает и панорамное окно в крыше. Под кроватью спрятаны резер­вуары для воды и ящики для личных вещей. А вот кабину автобуса строитель пере­делывать не стал, сохранив в перво­зданном виде. Крейг говорит, что ему нравится контраст между водитель­ским местом и остальным пространством.