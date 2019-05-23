Тут им не дольче вита: ищем «живую» итальянскую машину в России

Посмотрите, как не надо тушить вспыхнувший автомобиль

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Николай Андреев

В Великобритании на парковке неожиданно загорелось купе BMW 3-й серии. Владелец находился рядом, но спасти машину не смог: вместо того, чтобы пытаться потушить автомобиль, он пинал задний бампер, кидал в горящую машину тряпку и дул на неё.

Случайные прохожие оттащили владельца от «трёшки» и заставили его дождаться пожарных. К их приезду полыхало уже пол-автомобиля, поэтому восстановить его будет как минимум непросто.

Что ещё не попробовал владелец в тушении огня?

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