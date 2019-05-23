Посмотрите, как не надо тушить вспыхнувший автомобиль

В Великобритании на парковке неожиданно загорелось купе BMW 3-й серии. Владелец находился рядом, но спасти машину не смог: вместо того, чтобы пытаться потушить автомобиль, он пинал задний бампер, кидал в горящую машину тряпку и дул на неё.