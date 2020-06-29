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Из-за пандемии велосипеды стали популярнее, а общественный транспорт — нет. Исследование CityLab

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Компания CityLab, являющаяся частью Bloomberg, провела исследование на тему, как пандемия корона­вируса повлияла на личный и обществен­ный транспорт во всём мире. Выяснилось, что люди стали чаще пользо­ваться вело­сипедами и реже — электро­самокатами и такси. Выбрали самые интересные тезисы из этого исследования.

  • Сильнее всего упала популярность общественного транс­порта. В некоторых городах местные власти дополни­тельно рекомен­довали населению воздер­жаться от поездок в метро, автобусах, трамваях и так далее.

  • Резко снизился спрос на услуги такси. Например, Uber отметил падение количе­ства заказов во всём мире на 80%.

  • Люди почти перестали пользоваться арендой электро­самокатов. Отчасти это произошло из-за того, что прокатные компании приостано­вили работу во время пандемии.

  • Популярность велотранспорта выросла. Например, популяр­ность байк­шеринга в Пекине увеличилась в 2,5 раза. Мартовские продажи вело­сипедов в Нью-Йорке — вдвое, а количество поездок на вело­сипедах в первый месяц пандемии — на 67%. 

  • В ближайшее время прогнозируется продолжитель­ный всплеск вело­сипедного трафика. В Лондоне, например, местные власти считают, что вело­трафик может вырасти в 10 раз в течение нескольких лет.

  • Во многих городах в период самых жёстких корона­вирусных ограни­чений заметно сократи­лось количество поездок на личном авто­мобиле, например, на 42% в Тайбее (Китай) или 90% в Милане (Италия).

  • Снижение автомобильного трафика позволило минимизи­ровать уровень загряз­нения воздуха, но привело к резкому подъёму числа погибших в результате ДТП: на пустых дорогах выросла средняя скорость движения авто­мобилей. В странах с более жёсткими социальными ограни­чениями, например, почти во всей Юго-Восточной Азии, смертность на дорогах снизилась.

При этом во всём мире отмечается повышение популяр­ности личного автомобиля. Уже к середине июня трафик в часы пик в будние дни в Шэньчжэне (Китай) поднялся на 18% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Количество поездок на машине после пандемии может оказаться выше, чем в «докаран­тинный» период, — жители городов будут опасаться обществен­ного транспорта из-за возмож­ности заразиться корона­вирусом. Как считают эксперты, из-за угрозы повторных вспышек заражений могут пройти годы, прежде чем популяр­ность общественного транспорта вернётся на прежний уровень.

Каким транспортом чаще пользуетесь во время пандемии?

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