Из-за пандемии велосипеды стали популярнее, а общественный транспорт — нет. Исследование CityLab

Компания CityLab, являющаяся частью Bloomberg, провела исследование на тему, как пандемия корона­вируса повлияла на личный и обществен­ный транспорт во всём мире. Выяснилось, что люди стали чаще пользо­ваться вело­сипедами и реже — электро­самокатами и такси. Выбрали самые интересные тезисы из этого исследования.

Сильнее всего упала популярность общественного транс­порта. В некоторых городах местные власти дополни­тельно рекомен­довали населению воздер­жаться от поездок в метро, автобусах, трамваях и так далее.

Резко снизился спрос на услуги такси. Например, Uber отметил падение количе­ства заказов во всём мире на 80%.

Люди почти перестали пользоваться арендой электро­самокатов. Отчасти это произошло из-за того, что прокатные компании приостано­вили работу во время пандемии.

Популярность велотранспорта выросла. Например, популяр­ность байк­шеринга в Пекине увеличилась в 2,5 раза. Мартовские продажи вело­сипедов в Нью-Йорке — вдвое, а количество поездок на вело­сипедах в первый месяц пандемии — на 67%.

В ближайшее время прогнозируется продолжитель­ный всплеск вело­сипедного трафика. В Лондоне, например, местные власти считают, что вело­трафик может вырасти в 10 раз в течение нескольких лет.

Во многих городах в период самых жёстких корона­вирусных ограни­чений заметно сократи­лось количество поездок на личном авто­мобиле, например, на 42% в Тайбее (Китай) или 90% в Милане (Италия).

Снижение автомобильного трафика позволило минимизи­ровать уровень загряз­нения воздуха, но привело к резкому подъёму числа погибших в результате ДТП: на пустых дорогах выросла средняя скорость движения авто­мобилей. В странах с более жёсткими социальными ограни­чениями, например, почти во всей Юго-Восточной Азии, смертность на дорогах снизилась.