Из-за пандемии велосипеды стали популярнее, а общественный транспорт — нет. Исследование CityLab
Дмитрий Савостьянчик
Компания CityLab, являющаяся частью Bloomberg, провела исследование на тему, как пандемия коронавируса повлияла на личный и общественный транспорт во всём мире. Выяснилось, что люди стали чаще пользоваться велосипедами и реже — электросамокатами и такси. Выбрали самые интересные тезисы из этого исследования.
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Сильнее всего упала популярность общественного транспорта. В некоторых городах местные власти дополнительно рекомендовали населению воздержаться от поездок в метро, автобусах, трамваях и так далее.
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Резко снизился спрос на услуги такси. Например, Uber отметил падение количества заказов во всём мире на 80%.
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Люди почти перестали пользоваться арендой электросамокатов. Отчасти это произошло
из-затого, что прокатные компании приостановили работу во время пандемии.
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Популярность велотранспорта выросла. Например, популярность байкшеринга в Пекине увеличилась в 2,5 раза. Мартовские продажи велосипедов в Нью-Йорке — вдвое, а количество поездок на велосипедах в первый месяц пандемии — на 67%.
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В ближайшее время прогнозируется продолжительный всплеск велосипедного трафика. В Лондоне, например, местные власти считают, что велотрафик может вырасти в 10 раз в течение нескольких лет.
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Во многих городах в период самых жёстких коронавирусных ограничений заметно сократилось количество поездок на личном автомобиле, например, на 42% в Тайбее (Китай) или 90% в Милане (Италия).
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Снижение автомобильного трафика позволило минимизировать уровень загрязнения воздуха, но привело к резкому подъёму числа погибших в результате ДТП: на пустых дорогах выросла средняя скорость движения автомобилей. В странах с более жёсткими социальными ограничениями, например, почти во всей Юго-Восточной Азии, смертность на дорогах снизилась.
При этом во всём мире отмечается повышение популярности личного автомобиля. Уже к середине июня трафик в часы пик в будние дни в Шэньчжэне (Китай) поднялся на 18% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Количество поездок на машине после пандемии может оказаться выше, чем в «докарантинный» период, — жители городов будут опасаться общественного транспорта