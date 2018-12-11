Сверхзвуковой болид Bloodhound SSC выставлен на продажу
Недавно появилась информация о закрытии программы по созданию сверхзвукового болида Bloodhound SSC из-за финансовых проблем, а теперь один из основателей компании Bloodhound Programme Ltd. Энди Грин заявил, что имущество фирмы распродадут в интересах кредиторов, в том числе и сам уникальный автомобиль. За него просят 250 000 фунтов стерлингов (21,1 миллион рублей).
Что можно сделать с болидом?
У нового владельца есть два варианта – поставить в гараж как экспонат или попробовать установить рекорд самостоятельно, но для этого необходимы гораздо большие средства, чем стоимость самого Bloodhound SSC.
Сколько денег нужно для установления рекорда?
По оценке участников программы, требуется 5 миллионов фунтов стерлингов (421,5 миллиона рублей), чтобы доставить болид на высохшее соляное озеро Хэкскин-Пэн в Южной Африке и провести тестовый заезд на скорости 965 км/ч.
Для того чтобы преодолеть звуковой барьер и побить нынешний рекорд (1228 км/ч, установленный в 1997 году болидом Thrust SSC) необходимо ещё 15 миллионов фунтов стерлингов (1,26 миллиарда рублей).
Для достижения максимальной скорости Bloodhound SSC (1609 км/ч) нужно дополнительно потратить 25 миллионов фунтов стерлингов (2,1 миллиарда рублей).