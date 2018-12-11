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Сверхзвуковой болид Bloodhound SSC выставлен на продажу

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Bloodhound SSC

Недавно появилась информация о закрытии программы по созданию сверхзвукового болида Bloodhound SSC из-за финансовых проблем, а теперь один из основателей компании Bloodhound Programme Ltd. Энди Грин заявил, что имущество фирмы распродадут в интересах кредиторов, в том числе и сам уникальный автомобиль. За него просят 250 000 фунтов стерлингов (21,1 миллион рублей).

Что можно сделать с болидом?

У нового владельца есть два варианта – поставить в гараж как экспонат или попробовать установить рекорд самостоятельно, но для этого необходимы гораздо большие средства, чем стоимость самого Bloodhound SSC. 

Сколько денег нужно для установления рекорда?

  • По оценке участников программы, требуется 5 миллионов фунтов стерлингов (421,5 миллиона рублей), чтобы доставить болид на высохшее соляное озеро Хэкскин-Пэн в Южной Африке и провести тестовый заезд на скорости 965 км/ч.

  • Для того чтобы преодолеть звуковой барьер и побить нынешний рекорд (1228 км/ч, установленный в 1997 году болидом Thrust SSC) необходимо ещё 15 миллионов фунтов стерлингов (1,26 миллиарда рублей).

  • Для достижения максимальной скорости Bloodhound SSC (1609 км/ч) нужно дополнительно потратить 25 миллионов фунтов стерлингов (2,1 миллиарда рублей).

Bloodhound SSC придумали в 2008 году, а построили три года назад, потратив на проект кучу денег, и теперь продают по цене Lamborghini Aventador S... И что бы выбрал ты: потенциально самый быстрый автомобиль на планете или заурядный Ламбо?

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