Разгон 135000-сильного болида записали на 360-градусную камеру

Создатели реактивного болида Bloodhound LSR во время испыта­ний установили перед гонщиком Энди Грином 360-градус­ную камеру. Посмотрите, как изнутри выглядит разгон до 628 миль в час (1010,67 км/ч), который длится всего 50 секунд.