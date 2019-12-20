Посмотрите, как Кен Блок дрифтит два часа на 1400-сильном Мустанге

Разгон 135000-сильного болида записали на 360-градусную камеру

Видео

Николай Андреев

Создатели реактивного болида Bloodhound LSR во время испыта­ний установили перед гонщиком Энди Грином 360-градус­ную камеру. Посмотрите, как изнутри выглядит разгон до 628 миль в час (1010,67 км/ч), который длится всего 50 секунд.

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135000-сильный Bloodhound LSR оснащён реактив­ным мотором Rolls-Royce EJ200 от истреби­теля Eurofighter и гибридным ракетным двига­телем Nammo. Через год на болиде хотят устано­вить новый мировой рекорд и преодолеть скоростной рубеж в 1000 миль в час (1609 км/ч).

За чем интереснее следить внутри Bloodhound LSR?

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