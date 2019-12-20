Разгон 135000-сильного болида записали на 360-градусную камеру

Материал по теме
Самый мощный сверхзвуковой автомобиль преодолел отметку в 1000 км/ч
Посмотрите, как Кен Блок дрифтит два часа на 1400-сильном Мустанге
Николай Андреев
Создатели реактивного болида Bloodhound LSR во время испытаний установили перед гонщиком Энди Грином 360-градусную камеру. Посмотрите, как изнутри выглядит разгон до 628 миль в час
135000-сильный Bloodhound LSR оснащён реактивным мотором Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter и гибридным ракетным двигателем Nammo. Через год на болиде хотят установить новый мировой рекорд и преодолеть скоростной рубеж в 1000 миль в час