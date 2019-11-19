Bugatti хочет построить практичный и дешёвый электромобиль

Самый мощный сверхзвуковой автомобиль преодолел отметку в 1000 км/ч

Новости

Николай Андреев

Реактивный болид Bloodhound LSR на 20-кило­метровой прямой в южно­африканской пустыне Калахари разогнался до 628 миль в час (1010,67 км/ч). Причём британский гонщик Энди Грин отключил форсаж при 990 км/ч, и ещё почти 21 км/ч автомобиль ускорялся по инерции – на всё ушло всего 50 секунд.

1/2

  • Bloodhound LSR ехал не на полную мощность – использовался только реактивный мотор Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter. Сейчас в пустыне проводятся испытания для сбора данных о действующей на автомобиль прижимной силе. Для этого на корпусе болида установили 192 датчика.

  • Помимо двигателя Rolls-Royce EJ200, на Bloodhound LSR стоит гибридный ракетный мотор Nammo. Суммарно они выдают 135 тысяч лошадиных сил. Длина автомобиля составляет 13,5 метра, высота – 3 метра, а вес достигает 7,8 тонны.

  • После завершения различных испытаний авторы проекта рассчитывают побить действующий рекорд скорости на суше (1228 км/ч), установленный Энди Грином на болиде Thrust SSC в 1997 году. Согласно расчётам, Bloodhound LSR должен преодолеть рубеж скорости 1000 миль в час (1609 км/ч), и проверка максимальной скорости должна состояться в конце 2020, либо в начале 2021 года.

Bloodhound LSR completed high speed testing with V Max 628mph / 1010kmh. --------- We’d love to hear from you! Please let us know what you think or any questions you’d like answering in the comments section below. Don't forget to subscribe to our channel to never miss any of our exclusive videos about Bloodhound LSR: http://bit.ly/31C1RyT http://www.bloodhoundlsr.com/ https://www.instagram.com/Bloodhound_LSR/ https://www.facebook.com/BLOODHOUNDSSC/ https://twitter.com/Bloodhound_LSR https://www.linkedin.com/company/35648633/admin/

Прокатились бы на Bloodhound LSR?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение