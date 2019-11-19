Самый мощный сверхзвуковой автомобиль преодолел отметку в 1000 км/ч
Николай Андреев
Реактивный болид Bloodhound LSR на
Bloodhound LSR ехал не на полную мощность – использовался только реактивный мотор Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter. Сейчас в пустыне проводятся испытания для сбора данных о действующей на автомобиль прижимной силе. Для этого на корпусе болида установили 192 датчика.
Помимо двигателя Rolls-Royce EJ200, на Bloodhound LSR стоит гибридный ракетный мотор Nammo. Суммарно они выдают 135 тысяч лошадиных сил. Длина автомобиля составляет 13,5 метра, высота – 3 метра, а вес достигает 7,8 тонны.
После завершения различных испытаний авторы проекта рассчитывают побить действующий рекорд скорости на суше
(1228 км/ч),установленный Энди Грином на болиде Thrust SSC в 1997 году. Согласно расчётам, Bloodhound LSR должен преодолеть рубеж скорости 1000 миль в час (1609 км/ч),и проверка максимальной скорости должна состояться в конце 2020, либо в начале 2021 года.