Самый мощный сверхзвуковой автомобиль преодолел отметку в 1000 км/ч

Bloodhound LSR ехал не на полную мощность – использовался только реактивный мотор Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter. Сейчас в пустыне проводятся испытания для сбора данных о действующей на автомобиль прижимной силе. Для этого на корпусе болида установили 192 датчика.

Помимо двигателя Rolls-Royce EJ200, на Bloodhound LSR стоит гибридный ракетный мотор Nammo. Суммарно они выдают 135 тысяч лошадиных сил. Длина автомобиля составляет 13,5 метра, высота – 3 метра, а вес достигает 7,8 тонны.