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«Самую быструю машину на планете» снова продадут

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Дмитрий Елизаров

Нынешний глава проекта Bloodhound LSR (Land Speed Record) Иэн Уорхерст планирует продать активы в связи с финансо­выми трудно­стями. Его намерение ставит под угрозу возмож­ность установ­ления мирового рекорда скорости для наземного транспорта, а команда уже ищет новые источники финансиро­вания, пишет Motorauthority.

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  • Как заявил сам Уорхерст, который стал владельцем Bloodhound в 2018 году, его финансовые возмож­ности истощены. Поэтому у него остаётся только два варианта — либо закрыть проект, либо продать его, чтобы позволить команде всё же попытаться поставить рекорд. В финансовых трудностях Иэн Уорхерст винит пандемию корона­вируса, которая к тому же привела к годичному перерыву в осуще­ствлении проекта.

  • Основная задача Bloodhound LSR — разогнать наземное колёсное транс­портное средство до скорости 1000 миль в час (1609 км/ч). Это сделает машину самой быстрой на планете. Чтобы достичь такой скорости, гиперкар оснастили несколькими реактив­ными двигате­лями, экви­валент совокупной отдачи которых достигает 135 000 л.с.

  • Последний заезд Bloodhound LSR состоялся в ноябре 2019 года в пустыне Калахари — тогда ему удалось разогнаться до 1011 км/ч. Сам заезд записали на 360-градусную камеру.

  • Если источник финансиро­вания всё же будет найден, следующей целью станут 800 миль в час (1287 км/ч). Преодоление этого порога уже будет считаться мировым рекордом, который сейчас составляет 763 мили в час (1227 км/ч). Установлен он гонщиком Энди Грином ещё в 1997 году. Примеча­тельно, что Грин является пилотом и нынешнего ракето­мобиля.

Как считаете, нужны миру подобные рекорды?

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