«Самую быструю машину на планете» снова продадут

Как заявил сам Уорхерст, который стал владельцем Bloodhound в 2018 году, его финансовые возмож­ности истощены. Поэтому у него остаётся только два варианта — либо закрыть проект, либо продать его, чтобы позволить команде всё же попытаться поставить рекорд. В финансовых трудностях Иэн Уорхерст винит пандемию корона­вируса, которая к тому же привела к годичному перерыву в осуще­ствлении проекта.

Основная задача Bloodhound LSR — разогнать наземное колёсное транс­портное средство до скорости 1000 миль в час (1609 км/ч). Это сделает машину самой быстрой на планете. Чтобы достичь такой скорости, гиперкар оснастили несколькими реактив­ными двигате­лями, экви­валент совокупной отдачи которых достигает 135 000 л.с.

Последний заезд Bloodhound LSR состоялся в ноябре 2019 года в пустыне Калахари — тогда ему удалось разогнаться до 1011 км/ч. Сам заезд записали на 360-градусную камеру.