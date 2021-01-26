«Самую быструю машину на планете» снова продадут
Дмитрий Елизаров
Нынешний глава проекта Bloodhound LSR (Land Speed Record) Иэн Уорхерст планирует продать активы в связи с финансовыми трудностями. Его намерение ставит под угрозу возможность установления мирового рекорда скорости для наземного транспорта, а команда уже ищет новые источники финансирования, пишет Motorauthority.
Как заявил сам Уорхерст, который стал владельцем Bloodhound в 2018 году, его финансовые возможности истощены. Поэтому у него остаётся только два варианта — либо закрыть проект, либо продать его, чтобы позволить команде всё же попытаться поставить рекорд. В финансовых трудностях Иэн Уорхерст винит пандемию коронавируса, которая к тому же привела к годичному перерыву в осуществлении проекта.
Основная задача Bloodhound LSR — разогнать наземное колёсное транспортное средство до скорости 1000 миль в час (1609
км/ч).Это сделает машину самой быстрой на планете. Чтобы достичь такой скорости, гиперкар оснастили несколькими реактивными двигателями, эквивалент совокупной отдачи которых достигает 135 000 л.с.
Последний заезд Bloodhound LSR состоялся в ноябре 2019 года в пустыне Калахари — тогда ему удалось разогнаться до
1011 км/ч.Сам заезд записали на 360-градусную камеру.
Если источник финансирования всё же будет найден, следующей целью станут 800 миль в час
(1287 км/ч).Преодоление этого порога уже будет считаться мировым рекордом, который сейчас составляет 763 мили в час (1227 км/ч).Установлен он гонщиком Энди Грином ещё в 1997 году. Примечательно, что Грин является пилотом и нынешнего ракетомобиля.