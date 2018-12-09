​​Постройку самого быстрого в мире сверхзвукового автомобиля пришлось свернуть

Британская компания Bloodhound Programme Ltd. закрыла проект создания сверхзвукового болида Bloodhound SSC, который должен был побить действующий рекорд наземной скорости.



По данным издания BBC, разработчики на протяжении последних нескольких месяцев пытались найти сумму в 25 миллионов фунтов стерлингов (2,1 миллиарда рублей) для выплаты долгов и завершения проекта, а сама компания в рамках процедуры банкротства находилась под внешним управлением консалтинговой фирмы FRP Advisory LLP.

Почему компания потерпела неудачу? Такая ситуация сложилась из-за неопределенности «Брексита» и ухода из проекта многих крупных компаний (Jaguar Land Rover, Geely и других), которые решили больше вкладываться в рекламу в социальных сетях.

История проекта:

Команда под руководством гонщиков Ричарда Ноубла и Энди Грина начала работу над рекордным болидом в 2007 году с целью преодолеть рубеж скорости 1000 миль в час (1609 км/ч) .

В 2015 году был построен прототип Bloodhound SSC длиной 13,5 метра, высотой 3 метра и весом в 7,8 тонны . Его реактивный мотор Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter и гибридный ракетный двигатель Nammo суммарно выдавали 135 тысяч лошадиных сил .

В октябре прошлого года болид совершил первый пробный заезд по взлетно-посадочной полосе аэропорта в британском Корнуолле, разогнавшись до 322 км/ч , хотя по первоначальным планам уже в 2017 году должны были поставить рекорд.

Перед финальным заездом оставалось пройти серию испытаний на специальном треке в Южной Африке, но у компании закончились деньги.

Действующий рекорд скорости на земле – 1228 км/ч – был установлен одним из основателей Bloodhound, Энди Грином, в 1997 году. Тогда он управлял сверхзвуковым реактивным болидом Thrust SSC – тем самым, который стал первым в истории автомобилем, преодолевшим звуковой барьер.