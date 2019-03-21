Вёдра против пушек: худшие и лучшие тачки российских блогеров

RR Sport SVR — мой фаворит в данный момент: быстрый, громкий, эмоциональный, проходимый, универсальный.

Да, он чуть медленнее и дороже конкурентов в своём классе. Но там, где дорога для них кончается, SVR продолжает победоносное шествие. Здесь один из самых громких и самых честных звуков выхлопа; при этом его можно сделать послушно-тихим.

SVR — это возможность ехать до первой сотни за 4,4 секунды в любой момент, без лонч-контролей, спорт-режимов и прочих манипуляций. Вся мощь доступна в любом режиме, в любую секунду. Всё, что нужно знать: газ справа.

А с виду это такой же Range Rover Sport, как и тот, с дизелем, что стоит сбоку от вас. Правда, SVR стоит в 2,5 раза дороже и может в 25 раз больше. Весь день гонять по треку, затем прицепить три тонны к фаркопу, а после — сунуться в грязь с невозмутимостью «рамников» из 90-х. Ну, кто ещё способен на такое?