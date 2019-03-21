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Вёдра против пушек: худшие и лучшие тачки российских блогеров

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Константин Новацкий

Тайваньский кошмар Академика, ненавистный Maserati Гурама Инцкирвели и Camry как тачка мечты Гуся? Мы спросили самых крутых автомобильных блогеров про самые запоминающиеся машины в их жизни. Без «Жигулей» и Bugatti Chiron не обошлось...

Константин Заруцкий, AcademeG

Сейчас проще загуглить, что такое Luxgen, но модель Luxgen 7 SUV продавалась в России, причём за не поддающиеся никакой логике деньги. Машина была добротной по качеству и щедро снабжённой опциями, но ребята из Тайваня допустили ряд чудовищных просчётов в эргономике, дизайне и оснащении (салфетница в потолке — не шучу!). Хаотично раскиданные кнопки, дефлекторы обдува, панели. Было очевидно, что её создатели до этого автомобили не создавали. 

Помню, каждый встречный тогда спрашивал, что это за машина и почему так дорого. Учитывая скромные продажи Luxgen в России, тачка получилась просто ненужной.

RR Sport SVR — мой фаворит в данный момент: быстрый, громкий, эмоциональный, проходимый, универсальный. 

Да, он чуть медленнее и дороже конкурентов в своём классе. Но там, где дорога для них кончается, SVR продолжает победоносное шествие. Здесь один из самых громких и самых честных звуков выхлопа; при этом его можно сделать послушно-тихим.

SVR — это возможность ехать до первой сотни за 4,4 секунды в любой момент, без лонч-контролей, спорт-режимов и прочих манипуляций. Вся мощь доступна в любом режиме, в любую секунду. Всё, что нужно знать: газ справа.

А с виду это такой же Range Rover Sport, как и тот, с дизелем, что стоит сбоку от вас. Правда, SVR стоит в 2,5 раза дороже и может в 25 раз больше. Весь день гонять по треку, затем прицепить три тонны к фаркопу, а после — сунуться в грязь с невозмутимостью «рамников» из 90-х. Ну, кто ещё способен на такое?

Большой, спокойный, роскошный, сильный, едет. SVAutobiography — автомобиль, в котором в высшей степени комфортно вам и попутчикам. Он весит 2,7 тонны, но стреляет до сотни за пять с половиной секунд. При этом пассажир на заднем сиденье будет читать газету, заложив ногу на ногу.

Помимо качеств, присущих дорогим седанам, вы получаете все возможности внедорожника, а значит, и уверенность в том, что доберётесь до цели вне зависимости от дорожных условий.

Это универсальная, всепогодная машина, которая делает бессмысленной покупку премиум-седана и внедорожника на зиму. А ещё это — статус-кар с ценником в 2,5 раза выше базового Range Rover. SVAutobiography — «эксклюзивность внутри клуба»: в него могут входить ваши знакомые, но комната для избранных доступна лишь вам.


Алексей Гусев, Absurd Drive

Худшим из всех был... Nissan Fairlady Z! Да, фанаты сильно воспламенились после моего обзора. В комментариях под роликом они пытались что-то доказать, повторяя: «Да она просто сломанная», «Ей нужна механика, а не автомат», «Неудобства её украшают», «Она создана для тюнинга, поэтому нельзя оценивать сток». И, конечно же, «мотор VQ35DE не имеет проблем и вообще он мотор года»… Но… Оппозитник Subaru тоже был мотором года, а что мы знаем про моторы «Cубару»?

Она же первая – и это был Pajero II: 3.5 л V6, три двери, рестайл, дутые крылья! Машина досталась от бати, с пробегом 108 тыс. км и дыркой от огнестрела в двери. Масло не жрала, а вот бензин кушала с особой любовью. Благо, цены на 92-й были ещё адекватными.

Я рад, что Pajero был у меня первым. Когда ты молод, ты ездишь со скоростью света. Первое время так и было. Затем я смекнул, что в поворотах можно легко исполнить сальто-мортале, и стал спокойнее. А трансмиссия Superselect зимой? У-у-у! Для всех знакомых я был спасателем номер один.

О, как много их было! Красный Dodge Demon, например. Представлял, как разгоняюсь под грохот его мотора и вылетаю с планеты, как Санта Клаус с оленями на фоне Луны...

Ещё мечтал о Toyota Chaser 100 Tourer V, но недолго. Поездил на этом седане и понял, что никакой особой магии в нём нет. Просто хорошая машина своей эпохи. Жаль, прикосновение к мечте всё разрушило.

BMW М2, М3, M5, Lancer Evo, Honda NSX, Nissan Silvia 14, Audi RS4...в голове постоянно что-то мелькает. Но!

Если выбирать машину мечты прямо сейчас, то она должна быть и практичной, и классной, и на повседнев. И тогда это — Toyota Camry 3.5. Вкруг закатанная пятипроцентной тонировкой, на китайских дисках-звёздах и непременно с ксеноном. Чтобы заявить о себе внеземным цивилизациям. А вообще, на этой планете нет ничего лучше Mazda3. Вы не знали?



Владислав Барашенков, Гараж 54

В нашей семье долго не было машины. Я часто просил отца купить хоть что-нибудь, но он постоянно отвечал, что автомобиль не нужен. Возможно, именно это и породило мой интерес к тачкам. В итоге у меня всё же появилась машина – Копейка. И я любил её... Пока под новый год не попал в ДТП. 

Удар был пустяшным — слетел лишь ободок с фары, но после этого машину словно подменили. Одна за другой начали ломаться детали. Застучал мотор, заглючила электрика, скончалась коробка передач. Замучившись ремонтировать, я выставил автомобиль на продажу. Но пока ждал звонка, решил, что буду ездить. В итоге у меня лопнул блок цилиндров. Слава богу, нашёлся покупатель, который закрыл на это глаза...

Я долго мечтал о большом и мощном автомобиле — вроде Lincoln Navigator или даже Hummer. Но потом стал задавать себе вопросы: где парковаться, удобно ли толкаться по пробкам? И желание начало пропадать. 

Сейчас я мечтаю о каком-нибудь удобном, проходимом минивэне, куда можно загрузить семью и уехать на природу. Вот такая машина и будет моей следующей. Скорее всего... Но иногда мечты о чём-то крайне непрактичном берут верх.



Гурам Инцкирвели, DSC OFF

Кто-то с негативом вспоминает «Жигули» или другой рыдван из жизни, а мне почему-то вспоминается тест Quattroporte двухлетней давности. Разочароваться в изначально хорошей машине? Да, такое тоже случается. А я был именно разочарован — настолько сильно, что после нескольких часов теста позвонил официальному дилеру, чтобы сдать машину раньше срока и без публикации. 

Ничего хорошего сказать о ней я не мог, а негативный отзыв был бы разгромным. Прилюдно «проехаться катком» по Maserati? Нет, лучше просто промолчать. Конечно, парни могли решить, что я зажрался, но, мягко говоря, всё было не так.

Я не стесняясь могу назвать с десяток машин — и все они для меня лучшие. Они стоят настолько близко друг к другу, что выделить одну — самую-самую, сто процентов любви из ста — слишком сложно. 

Но если очень постараться, то лучшим рискует стать 1500-сильный Bugatti Chiron — и, возможно, потому, что нашему знакомству подыграли обстоятельства: лето, лазурный берег, Ницца, Монако, Канны. По совокупности эмоций и переживаний ничто другое с тем тестом пока не сравнилось.


Аркадий Цареградцев, #одержимые

Я очень люблю машины и в каждой из них нахожу позитивные моменты. До тех пор, пока не начинаю долго ездить на какой-то из них. Весь позитив улетучивается и всплывают неприятные минусы. 

В этом и проблема: я люблю абсолютно все машины, но очень короткий промежуток времени. Затем я начинаю их ненавидеть. Поэтому постоянно переключаюсь с одной на другую, чтобы любовь не угасала.

Я ездил на огромном количестве машин — от самых дешёвых ржавых «Жигулей» до тысячесильных гиперкаров. Каждая дарила что-то особенное, но на сегодняшний день лучшая тачка — это мой гоночный 1200-сильный Skyline R34. И хоть машиной в полной мере назвать его нельзя, потому как это типично гоночный инструмент, он вызывает у меня бурю эмоций. А это — самое главное.

Если грезить о чём-то, пока недоступном, то пусть им будет четырёхдверный Mercedes-AMG GT. Суперстильный спорткар с харизмой. 

Или... новая Panamera Turbo. Или... старый 140-й «шестисотый» Mercedes на пневме. Чувствую, продолжать я могу долго.

В 2009 году я купил себе «Ладу», восьмёрку. Приобрёл в Москве (ближе к Красноярску таких тачек уже не найти) и погнал домой своим ходом. Где-то под Тюменью грянул 46-градусный мороз, и я мигом понял, почему народ так не любит «Жигули» зимой: одна поломка, одна случайная мелочь — и на трассе спасать меня будет некому.

Мороз так сильно влиял на эту машину, что остановиться даже с заведённым мотором было нельзя — тачка тут же замерзала. Я ехал сутки без сна, в промёрзшем салоне, укутанный всем, чем можно, и молился всем «жигулёвским» богам, чтобы машина не встала окончательно. Спойлер: я выжил. А вот желание перегонять тачки в мороз потерял раз и навсегда.

И если вы не знали, то у Авто.ру тоже есть ютуб-канал! 

А кого смотрите вы?

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