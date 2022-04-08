Блогеры заставили фургоны VW Transporter, Ford Transit и MB Vito перетягивать канат

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Самые безумные перетягивания каната... машинами
Новый электро-Hummer стали перепродавать вдвое дороже
Кирилл Малышев
YouTube-канал Carwow устроил неожиданное соревнование по перетягиванию каната между автомобилями. В качестве участников подобрали не внедорожники, а утилитарные фургоны — Mercedes-Benz Vito, Ford Transit и Volkswagen Transporter.
Год назад блогеры сравнили в аналогичном испытании культовые внедорожники. Перетащить оппонента на свою половину старались Land Rover Defender, Mercedes-Benz G‑класса и Jeep Wrangler Rubicon.