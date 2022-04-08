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Блогеры заставили фургоны VW Transporter, Ford Transit и MB Vito перетягивать канат

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Кирилл Малышев

YouTube-канал Carwow устроил неожиданное соревнование по перетягиванию каната между автомобилями. В качестве участников подобрали не внедорожники, а утилитарные фургоны  Mercedes-Benz Vito, Ford Transit и  Volkswagen Transporter.

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  • Mercedes-Benz Vito — слабейший из участников. С его мотора 1.8 сняли 136 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Машина оснащена 6‑ступенчатой механической коробкой и весит 2018 килограммов.
  • Ford Transit взяли с двухлитровым дизелем мощностью 186 сил и крутящим моментом 415 Нм. У него 6‑диапазонный «автомат» и масса 2236 килограммов.
  • Третьим участником соревнования стал Volkswagen Transporter. Он мощнее соперников: 210 сил и 450 Нм момента. Коробка передач — 7‑ступенчатый преселективный «робот». Весит немецкий фургон 2035 килограммов.
  • Все три машины с передним приводом и на обычных асфальтовых шинах. Для перетягивания каната их поставили на влажную траву. Поэтому противо­стояния оказались долгими. После серьёзных усилий в обеих попытках выиграл средний по мощности Ford Transit.

Год назад блогеры сравнили в аналогичном испытании культовые внедорожники. Перетащить оппонента на свою половину старались Land Rover Defender, Mercedes-Benz G‑класса и Jeep Wrangler Rubicon.

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