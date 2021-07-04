Блогеры заменили двигатель Honda Civic на велосипед-тандем. Получилось не очень

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Блогер решил облегчить BMW, убрав из неё всё «лишнее». Вот что получилось
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Михаил Кондратьев
Блогеры с канала Life OD на YouTube провели необычный эксперимент — они сделали старую Honda Civic с велосипедом-тандемом вместо двигателя, а затем протестировали её на дорогах общего пользования. Автомобиль поехал, однако в целом результат получился сомнительным.
В начале года американский блогер с канала WhistlinDiesel провёл интересный эксперимент с 717-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat. Он установил на масл-кар колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, на двухдверке удалось осуществить длительную поездку с бёрнаутом и бездорожьем.