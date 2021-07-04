Блогеры заменили двигатель Honda Civic на велосипед-тандем. Получилось не очень

Авторы демонтировали мотор, но оставили трансмиссию хэтчбека, с которой и связали педальный механизм. Сам велосипед закрепили на небольшой раме, сняв с него заднее колесо.

Блогеры отправились на улицы, где привлекли немало внимания. В какой-то момент их остановил полицейский, который осмотрел транспортное средство, но не запретил продолжать движение.

В ходе поездки удалось разогнаться всего примерно до 3,5 км﻿/﻿ч. Это медленнее средней скорости пешехода. Кроме того, для управления такой машиной требуется три человека, один из которых сидит в автомобиле, рулит и подбирает оптимальные передачи.

В начале года американский блогер с канала WhistlinDiesel провёл интересный эксперимент с 717-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat. Он установил на масл-кар колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, на двухдверке удалось осуществить длительную поездку с бёрнаутом и бездорожьем.