Блогеры специально разбили универсал BMW о стену на скорости в 150 км/ч

Блогеры с французского YouTube-канала Vilebrequin (название переводится как «коленвал») решили выяснить, что случится, если ударить машину о стену на скорости значительно выше тех, что обычно используются при проведении официальных независимых краш-тестов. Для этого они арендовали лётное поле и приобрели старый универсал BMW 5 серии, пишет Carscoops.