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Блогеры специально разбили универсал BMW о стену на скорости в 150 км/ч
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Александр Орехов

Блогеры с французского YouTube-канала Vilebrequin (название переводится как «коленвал») решили выяснить, что случится, если ударить машину о стену на скорости значительно выше тех, что обычно используются при проведении официальных независимых краш-тестов. Для этого они арендовали лётное поле и приобрели старый универсал BMW 5 серии, пишет Carscoops.

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  • На взлётно-посадочной полосе выстроили стену из 72 бетонных блоков. По расчётам экспериментаторов, её масса составила около 86 тонн.
  • Когда покупали автомобиль, на его одометре было 284 тысячи километров. Последующая диагностика показала, что счётчик скручен, и в действительности BMW проехал свыше 650 тысяч километров. Блогеры подумывали снять с универсала какие-нибудь детали, но после осмотра не обнаружили ничего достаточно ценного для себя.
  • Из салона автомобиля убрали водительское кресло, установили систему дистанционного управления и камеру на уровне головы водителя — последнюю подключили к гарнитуре виртуальной реальности.
  • Универсал планировали разогнать до 200 км/ч. Для сравнения, американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проводит фронтальные тесты на скорости в 64 км/ч. На деле же пожилой автомобиль к моменту столкновения успел развить лишь около 150 км/ч. От удара пострадал не только он, но и бетонная стена: в ролике хорошо видно, как из неё вылетают несколько больших блоков.

Ранее этой осенью российский блогер специально разбил электромобиль Tesla Model S. Таким способом он решил испытать функцию распознавания ДТП, появившуюся в iPhone 14. Участвовавшая в эксперименте машина также не была новой: её привезли из США после серьёзной аварии в Беларусь, там восстановили и перепродали в Россию.

Часто разгоняетесь быстрее максимально разрешённых 130 км/ч?

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