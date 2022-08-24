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Блогеры разрезали колесо Bugatti Chiron за 25 000 долларов и не увидели ничего необычного
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Кирилл Малышев

Блогеры с YouTube-канала Waterjet Channel распилили колесо от гиперкара Bugatti Chiron. Стоимость нового диска составляет 35 000 долларов, а полного комплекта на машину с резиной —140 000 долларов, но ничего необычного за такие деньги в конструкции нет.

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  • Интересных особенностей только две. Во-первых, на внутренней поверхности диска есть специальная накладка, позволяющая минимизировать все негативные эффекты от спущенного колеса. Обычно такие ставят на бронированные автомобили. Но, с учётом скоростей, на которые рассчитан Chiron, такая доработка оправданна.
  • Во-вторых, шины смонтированы на диск не совсем обычным образом. Они словно приклеены к нему. Опять же, с поправкой на скорости это разумная мера.
  • Обслуживание колёс Bugatti Chiron значительно отличается от обычных машин. Производитель требует менять шины вне зависимости от степени износа каждые пять лет. А на один комплект дисков разрешается монтировать только два комплекта шин. К третьему необходимо купить новые диски. Кроме того, при каждом шиномонтаже обязательна проверка дисков рентгеном на предмет микротрещин.

Минувшей весной на сайте по продаже запчастей Parts4Usa выставили комплект из капота, двух крыльев и нижней части бампера Bugatti Chiron Super Sport. Всё вместе оценили в 399 тысяч долларов. За эту сумму в США можно купить два новых Lamborghini Huracan.

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