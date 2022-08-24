Блогеры разрезали колесо Bugatti Chiron за 25 000 долларов и не увидели ничего необычного

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Кирилл Малышев
Блогеры с YouTube-канала Waterjet Channel распилили колесо от гиперкара Bugatti Chiron. Стоимость нового диска составляет 35 000 долларов, а полного комплекта на машину с резиной —140 000 долларов, но ничего необычного за такие деньги в конструкции нет.
Минувшей весной на сайте по продаже запчастей Parts4Usa выставили комплект из капота, двух крыльев и нижней части бампера Bugatti Chiron Super Sport. Всё вместе оценили в 399 тысяч долларов. За эту сумму в США можно купить два новых Lamborghini Huracan.