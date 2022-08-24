Блогеры разрезали колесо Bugatti Chiron за 25 000 долларов и не увидели ничего необычного

Обслуживание колёс

Bugatti

Chiron

значительно отличается от обычных машин. Производитель требует менять шины вне зависимости от степени износа каждые пять лет. А на один комплект дисков разрешается монтировать только два комплекта шин. К третьему необходимо купить новые диски. Кроме того, при каждом шиномонтаже обязательна проверка дисков рентгеном на предмет микротрещин.