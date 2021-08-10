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Блогеры построили необычную Ладу с двумя рулями. Она «ползает» боком, как краб

Новости

Кирилл Малышев

Блогеры с YouTube-канала «Гараж 54» создали очередной экстравагантный проект на базе старой Лады. На хэтчбек ВАЗ-2109 установили полноуправляемое шасси и два рулевых механизма.

  • На серийных моделях с полноуправляемым шасси задние колёса поворачи­ваются на совсем небольшой угол и зависят от угла поворота передних. Блогеры же решили сделать машину, у которой задние колёса будут абсолютно независимы от передних.
  • Стандартную заднюю подвеску ВАЗ-2109 с упругой балкой заменили на ходовую часть со стойками МакФерсон. Взяли элементы от этой же машины, но установ­ленные спереди. Соответ­ственно, конструкция получила возможность выворачи­ваться на тот же угол, что и передняя ось.
  • Перед правым передним пассажиром появился свой руль. Механизм от него протянули как раз к задней оси. Получилось, что оба сидящих спереди человека могут управлять каждый своей парой колёс.
  • Кустарная конструкция не позволила сильно разгоняться во время испытаний. Зато изобретатели наглядно продемон­стрировали, насколько улучшилась маневрен­ность машины. Она умеет проходить «змейку» с расстав­ленными предельно близко конусами, ездить боком (в так называемом режиме «краба») и парковаться с минимальными зазорами.

Минувшей зимой «Гараж 54» показал, что случится с машиной, если помыть её на улице при температуре минус 38 градусов. Результатом стало то, что внедорожник Hummer H2 превратился в гору замёрзшей пены.

Интересная задумка?

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