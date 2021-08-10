Блогеры построили необычную Ладу с двумя рулями. Она «ползает» боком, как краб

- На серийных моделях с полноуправляемым шасси задние колёса поворачиваются на совсем небольшой угол и зависят от угла поворота передних. Блогеры же решили сделать машину, у которой задние колёса будут абсолютно независимы от передних.
- Стандартную заднюю подвеску ВАЗ-2109 с упругой балкой заменили на ходовую часть со стойками МакФерсон. Взяли элементы от этой же машины, но установленные спереди. Соответственно, конструкция получила возможность выворачиваться на тот же угол, что и передняя ось.
- Перед правым передним пассажиром появился свой руль. Механизм от него протянули как раз к задней оси. Получилось, что оба сидящих спереди человека могут управлять каждый своей парой колёс.
- Кустарная конструкция не позволила сильно разгоняться во время испытаний. Зато изобретатели наглядно продемонстрировали, насколько улучшилась маневренность машины. Она умеет проходить «змейку» с расставленными предельно близко конусами, ездить боком (в так называемом режиме «краба») и парковаться с минимальными зазорами.
Минувшей зимой «Гараж 54» показал, что случится с машиной, если помыть её на улице при температуре минус 38 градусов. Результатом стало то, что внедорожник Hummer H2 превратился в гору замёрзшей пены.