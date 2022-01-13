Видео: получится ли запустить двигатель с помощью электрошокеров

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Авторы YouTube-канала «Гараж 54» выложили видео об очередном нетривиальном эксперименте над автомобилем. Они решили применить вместо катушки зажигания электрошокеры и попытаться запустить с ними двигатель.
Ранее «Гараж 54» похоронил под землёй двигатель на целый год. После этого агрегат извлекли и попытались запустить. Турбину заклинило, но после ряда манипуляций агрегат всё-тки заработал в атмосферном варианте.