Видео: получится ли запустить двигатель с помощью электрошокеров

В ходе эксперимента блогерам предстояло придумать схему подключения необычных источников искры для двигателя ВАЗ-2106.

С четырьмя электрошокерами, «питающими» каждый свою свечу зажигания, мотор автомобиля запускаться не захотел. Замены свечей (с сопротивлением и без него) и настройка системы зажигания к желаемому результату не привели.

А вот перестройка схемы на работу с одним электрошокером в качестве замены штатной катушке зажигания дала результат. Двигатель «шестёрки» начал работать. Хотя и с посторонними звуками.

Ранее «Гараж 54» похоронил под землёй двигатель на целый год. После этого агрегат извлекли и попытались запустить. Турбину заклинило, но после ряда манипуляций агрегат всё-тки заработал в атмосферном варианте.