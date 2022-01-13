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Видео: получится ли запустить двигатель с помощью электрошокеров

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Кирилл Малышев

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Авторы YouTube-канала «Гараж 54» выложили видео об очередном нетривиальном эксперименте над автомобилем. Они решили применить вместо катушки зажигания электрошокеры и попытаться запустить с ними двигатель.


  • В ходе эксперимента блогерам предстояло придумать схему подключения необычных источников искры для двигателя ВАЗ-2106.
  • С четырьмя электрошокерами, «питающими» каждый свою свечу зажигания, мотор автомобиля запускаться не захотел. Замены свечей (с сопротивлением и без него) и настройка системы зажигания к желаемому результату не привели.
  • А вот перестройка схемы на работу с одним электрошокером в качестве замены штатной катушке зажигания дала результат. Двигатель «шестёрки» начал работать. Хотя и с посторонними звуками.

Ранее «Гараж 54» похоронил под землёй двигатель на целый год. После этого агрегат извлекли и попытались запустить. Турбину заклинило, но после ряда манипуляций агрегат всё-тки заработал в атмосферном варианте.

Свечи менять умеете?

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