Блогеры отыскали «эталонную капсулу» — 36-летнюю «Волгу» с минимальным пробегом

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Самая дешёвая «капсула времени»: «Волга» за 130 тысяч
Безработные таксисты Таиланда стали разводить огороды на крышах своих машин
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видеорассказ об автомобиле ГАЗ-24М «Волга», который сами блогеры называют «эталонной капсулой времени». Седан выпуска 1985 года проехал к настоящему моменту только 29 километров и все прошедшие годы простоял без движения в гараже.
Ранее на том же канале появился рассказ о ВАЗ-21063, который также назвали «капсулой времени»: с 1991 года тольяттинский седан проехал менее 5 тысяч километров.