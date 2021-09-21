Блогеры отыскали «эталонную капсулу» — 36-летнюю «Волгу» с минимальным пробегом

На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видеорассказ об автомобиле ГАЗ-24М «Волга», который сами блогеры называют «эталонной капсулой времени». Седан выпуска 1985 года проехал к настоящему моменту только 29 километров и все прошедшие годы простоял без движения в гараже.