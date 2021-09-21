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Блогеры отыскали «эталонную капсулу» — 36-летнюю «Волгу» с минимальным пробегом
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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видеорассказ об автомобиле ГАЗ-24М «Волга», который сами блогеры называют «эталонной капсулой времени». Седан выпуска 1985 года проехал к настоящему моменту только 29 километров и все прошедшие годы простоял без движения в гараже.

  • Практически новую «Волгу» отыскали во Львове. Утверждается, что все пройденные автомобилем километры — это пробег по территории завода и дорога от места покупки до места хранения.
  • Владелец автомобиля приобрёл его, собираясь в будущем передать детям, и поэтому машиной не пользовался. Хранился автомобиль под крышей, установ­ленным на колодки. В видео упоминается, что кузов «Волги» до сих пор покрыт заводским воском. На деталях ходовой части заметна паутина, а на обивке салона — лёгкие следы плесени, но в остальном «Волга» пребывает в идеальном состоянии.
  • Сейчас ГАЗ-24М юридически принадлежит внуку первого владельца, который и выставил «Волгу» на продажу. При этом не уточняется, в какую именно сумму оценили «капсулу», которую блогеры называют самой малопробежной «Волгой» этой модели на постсоветском пространстве.
  • Газ-24М выпускалась чуть более года и считается «переходной» моделью между классическими ГАЗ‑24 и моди­фикацией 24‑10. Отличалась она некоторыми нюансами дизайна, доработанной тормозной системой и усовершен­ствованным двигателем.

Ранее на том же канале появился рассказ о ВАЗ-21063, который также назвали «капсулой времени»: с 1991 года тольяттинский седан проехал менее 5 тысяч километров.

Будь у вас такая «Волга», продали бы?

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