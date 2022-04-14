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Блогер заставил свой Hummer работать на отработанном пищевом масле вместо солярки

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Кирилл Малышев

YouTube-канал Rich Rebuilds, известный, в частности, своими переделками электрокаров Tesla в бензиновые машины, залил в двигатель армейского Хаммера отработанное подсолнечное масло вместо солярки. И автомобиль даже поработал на нём некоторое время.

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  • Идея была подана в свете резко выросших цен на американских заправках. Для подготовки нового вида «топлива» потребовалось некоторое оборудование. Оно может обойтись в сумму от 100 до 1000 долларов, объяснил блогер.
  • Отработанное пищевое масло он попросил в одном из кафе фаст-фуда. Затем отфильтровал его и «переработал» с помощью походной газовой плиты. Кульминацией видео стал запуск двигателя.
  • Мотор, если верить ролику, завёлся и поработал некоторое время. Но достаточно быстро заглох. Блогер пообещал усовершенствовать технологию подготовки масла и повторить эксперимент летом, когда будет жарко.

Ранее автор YouTube-канала Project Farm решил проверить миф, согласно которому бананы можно использовать вместо моторного масла в двигателе. По легенде, в 1950-х годах французы Жан-Клод Бодо и Жак Сегела во время кругосветного путешествия на автомобиле Citroen 2CV столкнулись с проблемой: в чилийской пустыне Атакам из двигателя ушло всё масло. На помощь пришёл абориген со связкой бананов. Путешественники их растолкли, а получившуюся жидкость залили в двигатель. Так они смогли проехать ещё 300 километров.

Как бы вы экономили на бензине, если бы пришлось?

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