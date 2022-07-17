Блогер выяснил, какой из старых представительских седанов уедет дальше без масла в моторе — BMW или Lexus

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Компания Hyundai представила недорогой компактвэн Stargazer
Михаил Кондратьев
YouTube-канал carwow устроил проверку на прочность двигателям старых представительских седанов от BMW и Lexus. Для этого из восьмицилиндровых моторов машин, которым более 20 лет, слили масло. После этого их заставили работать «до победного».
Ранее канал провёл аналогичный эксперимент с тремя недорогими подержанными автомобилями: Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 206.