Блогер выяснил, какой из старых представительских седанов уедет дальше без масла в моторе — BMW или Lexus

Испытание началось с запуска моторов и их работы на холостых, а затем на повышенных и максимальных оборотах. Для Lexus эксперимент на этом завершился — его двигатель проработал без масла 1 минуту 20 секунд. Седан BMW не только выдержал первый этап, но и проработал ещё свыше шести минут в движении.