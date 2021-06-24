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Видео: что будет, если разбить экран в Tesla

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Герман Князев

Блогер TechRax, специализирующийся на уничтожении техники, решил выяснить, как поведёт себя Tesla Model 3, если ей сломать экран панели управления. Для этого он взял молоток и во время движения стал бить по тачскрину. Целью блогера было узнать, выйдут ли после этого из строя системы электрокара и сможет ли он продолжить движение.

  •  Через тачскрин центральной медиапанели в автомобиле управляется практически всё. Первые несколько ударов экран выдержал и работал без проблем, однако потом стекло начало сыпаться в салон. TechRax продолжил жёсткий эксперимент.
  • Экран сначала расползся паутиной трещин, потом расплылся в пятнах, погас и развалился на части. Блогер вырвал его с корнем, обнажив ячеистую заднюю крышку панели и пару торчащих из передней панели проводов.
  • Однако это никак не повлияло на работоспособность электрокара. TechRax выключил его двигатель, затем включил — всё работало в штатном режиме.

Замена медиаэкрана в Tesla Model 3 обойдётся вам в 1,5 тысячи долларов. В планах у Tesla перенести на тачскрин переключение передач. Однако пока что почти все, кому довелось протестировать ноу-хау от компании, высказались скептически — традиционный селектор передач кажется пользователям и надёжнее, и интуитивнее, и безопаснее. Tesla ещё предстоит убедить американские регуляторы в работо­способности своей задумки. Пока неизвестно, будет ли цифровой селектор применён в новых Model S и X.

Хотели бы вы разбить экран Tesla кувалдой?

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