Видео: что будет, если разбить экран в Tesla

Через тачскрин центральной медиапанели в автомобиле управляется практически всё. Первые несколько ударов экран выдержал и работал без проблем, однако потом стекло начало сыпаться в салон. TechRax продолжил жёсткий эксперимент.

Экран сначала расползся паутиной трещин, потом расплылся в пятнах, погас и развалился на части. Блогер вырвал его с корнем, обнажив ячеистую заднюю крышку панели и пару торчащих из передней панели проводов.

Однако это никак не повлияло на работоспособность электрокара. TechRax выключил его двигатель, затем включил — всё работало в штатном режиме.

Замена медиаэкрана в Tesla Model 3 обойдётся вам в 1,5 тысячи долларов. В планах у Tesla перенести на тачскрин переключение передач. Однако пока что почти все, кому довелось протестировать ноу-хау от компании, высказались скептически — традиционный селектор передач кажется пользователям и надёжнее, и интуитивнее, и безопаснее. Tesla ещё предстоит убедить американские регуляторы в работо­способности своей задумки. Пока неизвестно, будет ли цифровой селектор применён в новых Model S и X.