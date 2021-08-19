Блогер проверил качество новой Tesla Model S и нашёл много недостатков. Видео

Как отмечает блогер, большая часть заводских огрехов приходится на интерьер. Искус­ственная кожа на торпедо кое-где обрезана слишком грубо и покрыта нестираемыми пятнами, вентилятор климатической системы может посвистывать, а резиновые уплотнители на дверях ходят волнами. Кроме того, нижняя часть торпедо иногда поскрипывает при нажатии, а в районе задней левой стойки крыши при повороте «штурвала» слышен какой-то треск. Есть проблемы с остеклением: в воздушной прослойке между стеклом и экраном панели приборов, а также между слоями бокового остекления отчётливо видна пыль, которую невозможно стереть. Плюс были отмечены неравно­мерные зазоры в переднем багажнике, а также «гуляющий» уплотнитель под лобовым стеклом.

У экстерьера проблем меньше, но тоже имеются. Автомобиль приехал с уже поцарапанными дисками, а на лако­красочном покрытии имеются мелкие вздутия и мусор между слоями. Автоматические ручки дверей могут заедать — что тоже вряд ли порадует владельца, — а ножки наружных зеркал поскрипывают при открытии дверей.

В конце записи автор резюмирует, что кроссовер Model Y, с которым он уже имел возможность познакомиться, обладает гораздо лучшим качеством сборки, нежели новая Model S стоимостью 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). Однако он не перестаёт любить Model S и, в целом, более чем доволен электрокаром. Кроме того, компания пообещала устранить все недостатки, которые автор видео обнаружил на своём автомобиле.

Оценить качество новой Model S скоро можно будет и в России — в октябре в страну прибудет Model S Plaid , которая прямо сейчас продаётся на Авто.ру. Стоимость электрокара, способного проехать четверть мили быстрее чем за 9,5 секунды, — 12,8 миллиона рублей.